Almanya'dan Roj kararıyla ilgili açıklama

Almanya İçişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble, terör örgütü PKK'nın yayın organı Roj-TV'ye ülkede getirilen yayın yasağının uygulanmasını şimdilik durdurma kararı alan Federal İdare Mahkemesi'nin yasal olarak yayın yasağı getirilip getirilemeyeceğini incelediğini, ancak henüz nihai kararını vermediğini söyledi.



Schaeuble, bugün Berlin'de 2008 yılı Anayasayı Koruma Dairesi raporunu açıkladığı basın toplantısında, Roj-TV hakkında alınan mahkeme kararıyla ilgili olarak görüşlerinin sorulması üzerine, “Mahkeme Roj-TV'ye yasal olarak yasak getirilip getirilemeyeceğini inceliyor. Bu konuda henüz bir karar vermedi. Bir değerlendirmede de bulunmadı” yanıtını verdi.



Almanya İçişleri Bakanlığı ve Federal İdare Mahkemesi sözcüleri, bu konuda nihai karar verilene kadar Roj-TV'nin yayın yapmaya devam edebileceğini bildirdiler.



Aşırı dinci terör tehdidinin de hala devam ettiğini belirten Schaeuble, yabancıların siyasi amaçlı yaptıkları suç eylemlerinin sayısının da 2008 yılında 2007 yılına göre arttığını ifade etti.



Schaeuble, yabancıların siyasi amaçlı işledikleri suçların 2008 yılında yüzde 75,6 oranında artarak 1312, siyasi amaçlı şiddet olaylarının da yüzde 4,6 oranında artarak 113 olduğunu kaydetti.



Anayasayı Koruma Dairesi raporunda, terör örgütü PKK'nın da hala çifte taktik uyguladığı, bir yandan Türkiye-Irak sınırında saldırılar düzenlerken, diğer yandan Avrupa'da barışçı bir tavır takınmaya çalıştığı belirtildi.



Almanya'daki aşırı solcu Türk örgütlerinin de faaliyetlerini sürdürdükleri, Türk devletine ve toplum sistemine karşı mücadele ettikleri gibi, Almanya'nın yabancılar ve sosyal politikalarına da karşı çıktıkları ve Alman askerlerinin Afganistan'dan çekilmelerini istedikleri ifade edildi.

Almanya'daki en büyük Türk dini kuruluşu olan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) derneği üyelerinin de, dini bir devlet düzeni istedikleri şüphesiyle hala izlenmekte oldukları kaydedildi.