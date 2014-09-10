'Almanya’dan PKK’ya silah gitti'



Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu (NDR), Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR), Süddeutsche Zeitung'un şirketin iç yazışmalarına dayandırdığı ortak haberine göre, SIG Sauer silah sevkiyatını gerekli izinleri almadan gerçekleştirdi. Bu silahlardan bir kısmının PKK'nın eline geçtiği belirtiliyor.

Habere göre 9 milimetrelik tabancaların sevkiyatı şirketin ABD'deki kardeş firması SigArms üzerinden yapıldı. Buna göre 2004 yılının aralık ayında Amerikan Ordusu'nun alımdan sorumlu makamları, Irak Ordusu'na verilmek üzere SigArms şirketine 5 bin tabanca sipariş etti. SigArms bu siparişi Alman SIG Sauer şirketine iletti. SIG Sauer silahların gideceği adresi bilmekle birlikte doğrudan Irak'a yapılan ihracat konusunda bir izin talebinde bulunmadı.

Temmuz ayı başında da Alman silah şirketinin, ABD üzerinden Kolombiya'ya silah sevkiyatı yapmak için yetkilileri yanılttığı ileri sürülmüştü. SIG Sauer ayrıca gerekli izinler alınmadan Kazakistan'a silah göndermekle suçlanıyor. Kiel Savcılığı konuyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor ve iddia nedeniyle SIG Sauer'e ihracat yasağı konmuş durumda.