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Dünya
Deutsche Welle

'Almanya’dan özür bekliyoruz'

Diyarbakır Ermeni Surp Giragos Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık, 1915 yılındaki tehcir ve katliamlarda Almanya’nın da rolü olduğu gerekçesiyle Almanya’dan özür beklediklerini söyledi.

02 Nisan 2015 14:19


Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık, Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında, Almanların Birinci Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğu'nun en yakın müttefiki olarak 1915 yılında Osmanlı Ermenilerine yönelik “soykırım”da payı olduğunu belirtti.

‘Özür ve yardım yeter'

Ortadoğu'daki en büyük Ermeni kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi'nin Vakıf Başkanı Ayık, “Bana göre Almanlar da sorumluluk sahibidir” dedi. Alman Federal hükümetinin bugüne kadar 1915'te yaşananları ‘soykırım' olarak değerlendirmemesinin kendisi açısından ikinci derecede önemli olduğunu söyleyen Ayık, “Özür dilenmesi yeterli olur” diye konuştu. Ayık kiliseye yapılacak bir mali yardımın da memnuniyetle karşılanacağını, zira kilisenin tadili sırasında vakfın 200 bin euro borçlanmak zorunda kaldığını ifade etti. Surp Giragos Ermeni Kilisesi, 98 yıl aradan sonra 2013 yılında yeniden ibadete açılmıştı.

Ermeniler 24 Nisan'ı, 1915 yılında Osmanlı Ermenilerine yönelik "soykırımın" başlangıç tarihi olarak kabul ediyor ve 1,5 milyon Ermeni'nin katliamlarda hayatını kaybettiğini savunuyor. Türkiye ise bu rakamın çok yüksek olduğu görüşünü benimserken, yaşananların soykırım olarak nitelendirilmesine karşı çıkıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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