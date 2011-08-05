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Almanya’dan Özel’e kimyasal suçlaması!

Yeni Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in 1999 yılında PKK’lılara karşı kimyasal silah kullandığını iddia eden Alman milletvekilleri Necdet Özel’in savaş suçlusu ol

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Yeni Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in 1999 yılında PKK’lılara karşı kimyasal silah kullandığını iddia eden Alman milletvekilleri Necdet Özel’in savaş suçlusu olduğunu öne sürdü.


Almanya Federal Meclisi’nden Sol Parti üyesi beş milletvekili Başbakan Erdoğan’a “Savaş suçu işlediği iddia edilen bir generalle Kürt sorunu çözülmez” diye seslendi.


11 Mayıs 1999 günü Şırnak'ın Silopi İlçesi'ne bağlı Ballıkaya Köyü yakınlarında çıkan çatışmada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’lılara karşı kimyasal silah kullandığı ve olayda yirmi PKK’lının öldüğü iddia edilmişti.


Çatışmaya katılan bir asker tarafından sızdırıldığı iddia edilen ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in de görüldüğü video geçtiğimiz günlerde Youtube’a yüklenmişti.



‘Gerillalara karşı kimyasal silah kullandı'


Almanya’da Federal Meclis üyeleri Ulla Jelpke, Andrej Hunko, Ingrid Remmers, Heidrun Dittrich, Harald Weinberg ile Özgür Gündem yazarı Murat Çakır tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:


“Özel sadece Jandarma komutanıyken Kürt bölgesindeki ölüm, işkence ve şiddetten de sorumlu değildi, 1999 yılında Kürt gerillalarına karşı kimyasal silah kullanılmasını komuta etmişti.”


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