Almanya'dan notlar (5 Mayıs 2009)

Gürsel Köksal bildiriyor...

“Dış politikanın mimarı, dışişlerinin başında”



Alman gazeteleri Türkiye'deki hükümet değişikliğine, genellikle yeni Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu öne çıkararak geniş yer verdi. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) “Baş, şef oldu” (Der Kopf ist Chef geworden) başlıklı haberde Davutoğlu'nun 2002'den bu yana Türk dış politikasının çerçevesini çizdiği ve kararlara katıldığı vurgulandı.



Yeni Bakan'ın daha önce danışman olarak belirlediği politikaları devam ettireceğine dikkat çekildikten sonra bu politikaların “yeni Osmanlıcı” olarak tanımlandığı kaydedildi. Süddeutsche Zeitung'un “Türkiye'nin arka plandaki beyni şimdi dışişleri bakanı” (Die Graue Eminenz der Türkei ist jetz Aussenminister) başlıklı haberinde de Erdoğan'ın danışmanını bakan olarak hükümete aldığı vurgulandı. Her ikisi de tutucu Müslüman olarak tanınlaman Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin Türkiye'nin Müslüman komşularına yönelik politikalarının, Avrupa politikası pahasına ilerlediği yolundaki eleştirilere dikkat çekilen yazıda, Davutoğlu'nun bunu “saçma” bulduğu ve “Ortadoğu'da etkimizi ne kadar arttırırsak, Avrupa Birliği'ndeki ağırlığımız da o kadar büyük olacak” dediği belirtildi.



Frankfurter Rundschau “Erdoğan yeni atılım umuyor” başlıklı haberinde, Başbakan'ın yerel seçim sonuçlarından ders çıkardığı, özellikle ekonomi politikalarında yeni düzenlemelerin hedeflendiği kaydedildi. Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül'e çok yakınlığı vurgulanan Ali Babacan'ın 2002-2007 yıllarında ekonomi politikalarında çok başarılı olduğu belirtildi ve bir çeşit “Süper bakanlık” olarak tanımlanan yeni görevinde IMF'yle görüşmeleri hızla ve başarıyla sonuçlandırması beklendiği kaydedildi.



Bülent Arınç'ın hükümete girmesi de “sürpriz” olarak değerlendirildi. Aynı gazetede yayınlanan “Diplomat ve startejist” başlıklı portre yazısında da yeni Dışişleri Bakanı Davutoğlu tanıtıldı. Yazıda, Hamas ve İranlı Mollalarla ilişkilerdeki “korkusuzluğu” yüzünden Batı dünyasında Davutoğlu'na karşı kuşkular olduğu belirtildi. Ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın “Erdoğan kriz kabinesi kurdu” başlıklı haberinde ise ekonomi politikalarıyla ilgili hükümet değişikliğine ağırlık verildi. “Türkiye'de bir ekonomi ve maliye için bir 'süper bakan'ın hükümet partisini popülarite kaybından kurtarması bekleniyor” denildi.

 Parti başkanı Cem Özdemir'in Türkiye ziyareti



Süddeutsche Zeitung, İstanbul muhabirinin Yeşiller partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir'in İstanbul ve Ankara'ya kısa bir süre önce yaptığı ziyaretle ilgili gözlemlerine geniş yer verdi. Özdemir'in parti başkanı olarak Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğinin vurgulandığı haberde, bir soru üzerine „Obama ne kadar Kenyalıysa, kendisinin de o kadar Türk olduğu“nu söyleyen Alman misafirin „Bu ülkenin acil olarak olumlu katkılara ihtiyacı var“ dediği kaydedildi.



Kendisine eşlik eden eşi gazeteci Pia Castro, temasların ardından Türkiye'yle ilgili gözlemlerini „eskisinden daha da umutsuz“ olarak dile getirirken, Özdemir'in ise iyimser olduğu belirtildi. Şu anda „yeni bir cumhuriyetin doğumunun sancıları“nın gözlendiğini vurgulayan ve ardından „Bu ülkenin 10 yıl önceki halini bilenler, gelecekten umutlu olabilirler“ diyen Özdemir'in örnek olarak da Ermenistan'la ilişkiler, 1 Mayıs'la ilgili gelişmeler ve Kürtçe televizyon kanalının yayına girmesini örnek gösterdiği belirtildi.

 „Milyonlarca euro tasarruf etmek zorundayız!“



Avrupa'nın en büyük medya grubu Bertelsmann'ın Başkanı Hartmut Ostrowski, ekonomik krizden etkinlendiklerini ve ilan gelirlerinin gerilediğini belirterek, işletme tarihinin en büyük tasarruf paketini yürürlüğe koyduklarını, hedeflerinin milyonlarca euro tasarruf etmek olduğunu söyledi. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un sorularını yanıtlayan Ostrowski, sinerji etkisinden yararlanmak amacıyla, bazı faaliyetlerde, aynı alandaki başkı şirketlerle işbirliğine gitmeyi düşündüklerini kaydetti. Geçen yıl başında grubun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen ve 2009 yılında krize rağmen kendileri için kazançlı bir bilanço bekleyen Ostrowski, kriz gerekçesiyle devletin medya kuruluşlarına yardımda bulunmasına karşı olduğunu da açıkladı.