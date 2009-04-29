Almanya'dan notlar

Gürsel Köksal bildiriyor...
Türkiye - Ermenistan yakınlaşması Alman medyasında
Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi yolundaki son gelişmeler Alman medyasında geniş yer buldu.
Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) birinci sayfadan verdiği “Türkiye ve Ermenistan birbirine yaklaşıyor” başlıklı haberde son gelişmelerde Cumhurbaşkanı Gül'ün Ermenistan-Türkiye dünya kupası eleme maçı vesilesiyle Erivan'ı ziyareti ve ABD Başkanı Obama'nın girişimlerinin etkili olduğu belirtildi. Yine aynı gazetenin makaleler sayfasındaki “Ölülerin egemenliği” başlıklı yazıda da “Ankara, Ermenilere yönelik kitlesel katliamların araştırılması için tarihçileri görevlendirecek” denildi.
Yazıda Türkiye'de bu konuyla ilgili son gelişmelere (İstanbul'da 2005'te gerçekleştirilen konferans, “Özür diliyorum” kampanyası gibi) değinildikten sonra, Türk-Ermeni yakınlaşması sürecindeki ilerlemelere rağmen bazı engellerin de bulunduğu vurgulanarak, örneğin Türkiye'nin 'soykırım'ı kabul etmesi halinde, Ermenistan'dan gelecek toprak taleplerinden endişe edildiği belirtildi. İki ülke arasındaki güç dengesi açışısından hiç de gerçekçi olmadığı vurgulanan bu endişelerin halen geçerli olmasına Erivan'ın da katkılarının olduğu, Ermenistan'daki milliyetçi milletvekillerinin bu tip çıkışlarıyla yakınlaşmanın Türkiye'deki karşıtlarına taze malzeme sağladığı kaydedildi.
Süddeutsche Zeitung'un “Uzatılmış eller, çekinceli adımlar” başlıklı haberinde “Ermenistan ve Türkiye birbirine doğru adım atıyorlar. Ancak komşular ve milliyetçiler bu yakınlaşmayı taciz ediyor” denildi. Haber, Türk-Ermeni yakınlaşması üzerine bu hafta bir rapor yayınlayan İstanbul'daki Avrupa İstikrar Girişimi'nin (ESI) Başkanı Gerald Knaus'un “Ancak, Türkiye soykırım tartışmasını kaybetmiş olduğunu artık kabul etmeli” sözleriyle bitiyor.
Yine aynı gazetede yayınlanan “Türkiye büyük bir şansı elinden kaçırıyor” başlıklı yorum yazısında da gelişmelerin olumlu olduğu ve Türkiye'nin bir “bölgesel güç olmak için” tüm komşularıyla iyi dostluk ilişkileri geliştirmeyi hedeflediği belirtildikten sonra şöyle devam edildi: “Ancak Türkiye soykırım kararlarına karşı ümitsiz mücadelesiyle gerçekleri tanımayı kabul etmiyor. Burada zaman zaman bazı muharebeleri kazanmış olabilir ama savaşı aslında çoktan kaybetmiş durumda. Çünkü bugün bunu Barak Obama yapmazsa, ileride bir başkası yapacak. Gün gelecek bir ABD Bakanı 1915'te Ermenilere yönelik katliamları soykırım olarak tanımlayacak. Ve dünya dönmeye devam edecek. Türkiye de batmayacak. Ve hep korkulduğu gibi toprak da kaybetmeyecek. Ankara'nın soykırım kararlarından korkusu akılcı değil ve çok büyük siyasal sermayeye mal oluyor.”
Die Welt gazetesinin haberinde Rusya'nın gelişmelere ilişkin tavrına ağırlık veriliyor. “Rusya, Ermenistan'ın Türkiye'ye yakınlaşmasını destekliyor” başlıklı haberde Moskova'nın aynı zamanda Kafkaslar'da güç kaybı endişesi içinde olduğu da vurgulanıyor. Haberde Türkiye'nin etkisinin artmasıyla ABD'nin de bölgede güçleneceğine işaret edilerek, Rusya'nın Ermenilerin Gürcistan'daki 6 – 30 Mayıs arasında gerçekleştirilecek NATO manevralarına katılmasını kendisine meydan okuma olarak gördüğü belirtililiyor.
Frankfurter Rundschau'nun “Türkiye ve Ermenistan barışmak istiyor” başlıklı haberinde yakınlaşmanın Azerbaycan tarafından kuşkuyla gözlendiği vurgulandı. Azerbaycan'ın Türkiye'yi en önemli müttefiki olarak gördüğü ve Ermenistan'a yönelik taleplerinin Ankara tarafından desteklendiğine dikkat çekilen haberde, “Türk Dışişleri Bakanlığı 'azeri kardeşleri'ni üzecek bir şey yapmayacağına da garanti verdi” denildikten sonra herkesin kazanacağı bir çözüm arandığı vurgulandı.
Günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın “Türkiye ve Ermenistan barışıyor” başlıklı haberde de sınırın açılmasıyla ekonomik ilişkilerin “kanatlanacağı” vurgulandı. Birbirinin “ezeli düşmanı” olarak tanımlanan iki ülkenin aralarındaki eski ihtilafları ortadan kaldırmayı hedeflediğine değinilen haberde, Karabağ sorunun bu gelişmelerin anahtarı olacağı vurgulandı. Ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ya bu sorunun çözümü için hareketlenmeye neden olacağı ya da Azeri-Ermeni ihtilafının Türkler'le Ermeniler arasındaki barışı bloke edeceğine işaret edildi.
Financial Times Deutschland'ın “Türkler ve Ermeniler barışıyor” başlıklı haberinde birbirine düşman olarak tanımlanan iki ülke arasındaki son yakınlaşma girişimlerinin, iki halkın zehirlenmiş yüzyıllık ilişkilerinin açısından radikal bir dönüşüm olacağı vurgulanıyor. Son diplomatik ilerlemelerin Azerbaycan'ın sert tepkilerine neden olduğu, Türkiye'de de milliyetçi muhalefetin hükümeti “ihanet”le suçladığına dikkat çekildikten sonra, Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin geleceğinin Azerbaycan'daki havaya bağlı olacağı kaydediliyor. gursel.koksal@dogan-media.com Dogan Media International / Frankfurt
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