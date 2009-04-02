Almanya'dan notlar...

Gürsel Köksal bildiriyor

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Almanya Başbakanı Angela Merkel bir çocuk bekliyor. Hükümete yakın çevrelerden elde edilen bilgilere göre Merkel, hamileliğinin 15'nci haftasında ve doğum tarihi de 28 eylül, yani genel seçimlerden tam bir gün sonra.Frankfurt merkezli FFH radyosunun yayınlandığı habere göre günlerdir Merkel'in ilk kez anne olmaya hazırlandığına dair söylentiler sonunda doğru çıktı. Yayında Merkel'in doğumu 28 eylülde, yani genel seçimlerde tam bir gün sonra gerçekleşmesinin beklendiği vurgulandı. Radyonun internet portalında Başbakan'a kutlama mesajları bir sayfa açıldı.(Yaygın olarak dinlenen radyolardan FFH'da bu sabah haber bültenlerinde yayınlanan Merkel'in hamileliği haberinin sonunda bunun bir “1 Nisan şakası” olduğu elbette vurgulanıyor.)Bu haber ise 1 Nisan şakası değil. Alman Yeşiller partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir'in pazartesi günü ABD'de saatlerce gözaltında tutulduğu öğrenildi. Süddeutsche Zeitung'un haberine göre Özdemir, eşi gazeteci Pia Castro'yla birlikte Dulles Havaalanı'nda güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındığı ve daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadan serbest bırakıldı. Haberde çiftin havaalanında pasaport kontrolünden geçikten ve valizlerini aldıktan sonra, sınır ve gümrük muhafızları tarafından “ikinci kontrol” gerekçesiyle gözaltına alındığı, Almanya Büyükelçiliği'nin, ABD Dışişleri Bakanlığı nezdindeki temasları sonucu serbest bırakıldığı, Özdemir'in bu durumun neden olduğu gerginliği “Umarım bu nedenle Almanya'da benim saç ve favorilerimle ilgili yeni bir tartışma başlamaz” espirisiyle gidermeye çalıştığı belirtildi.Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK) Almanya’da yayınlanan yayın organı “Alevilerin Sesi” dergisine açıklamada bulunan Turgut Öker, “Aleviler fiili durum yaratmadan, kendi sorunlarını gündeme taşımadan hiçbir siyasi partinin veya oluşumun bu sorunları kendiliğinden ele alamayacağı gerçeğinin farkındayız” dedi.Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Öker, “gövdesini Alevilerin oluşturdukları bir siyasi parti kurulabilecek mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Son 15 yılda Alevilerin özellikle seçimler yaklaştıkça çok sık tekrarladıkları bir soru. Alevilerin büyük bir bölümünün oy verdiği CHP’nin Alevilerin oylarıyla belediye başkanı seçilmelerine rağmen Alevi sorunlarına eğilmediklerini görüyoruz. Seçilmesinden ve meclise girmesinden dolayı minnet borcu duyması gerektiği Alevi toplumunun seçilme hakkını gasp ediyor. Bu konuda toplumumuzda ciddi bir rahatsızlık var. Bunun yanısıra mevcut partiler ve alternatifler de Alevi toplmununu heyecanlandırmıyor. Bugün Türkiye’de Alevi tophulmunun yürekten bağlandığı, ‘benim fikirlerimi ifade ediyor’ dediği siyasi bir parti yok. Bu aşamada Aleviler kendi bulundukları durumu tanımlamak zorundalar. Sırf şeriat gelecek korkusuyla kerhen de olsa CHP’yi desteklemeye ne kadar devam edileceği sorusunu kendisine sorması gerekiyor. En basitinden ‘Bu durumdan memnun muyuz?” sorusunun cevabını vermek durumundalar. Eğer Alevi toplumu bu soruya olumsuz bir cevap veriyorsa, sadece bu hareketin sözcüsü olarak bizlerin değil, topyekün Alevi toplumunun herekete geçmesi gerekir. Önümüzdeki süreçte bu tartışmalar daha da alevlenecek ve Aleviler-siyaset, Alevilerin siyasi alandaki temsil hakkı gibi konular gündemimizi meşgul edecek. ‘Nasıl bir siyasi yapılanma Alevi toplumunun eşit haklar hedefine hizmet eder?’ konusunda kişisel öngörülerim elbette var. Fakat ben kitlesel tartışmalar sonrasında ortaya çıkacak görüşleri daha fazla önemsiyorum. Alevi toplumunu olayın her boyutunu göz önüne alarak, bu tartışma sürecini yaşaması gerekiyor.