Almanya'dan notlar...

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Almanya'daki en büyük gazeteci sendikalarından Alman Gazeteciler Birliği (DJU), bir açıklama yaparak, Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi, gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın derhal serbest bıkarılmasını istedi. Alman Hizmetliler Sendikası (ver.di) çatısı altında faaliyet gösteren DJU'nun Genel Sekreteri Ulrike Maercks-Franzen'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Cumhuriyet Yazarı Mustafa Balbay ve diğer yazarların yeniden tutuklanmasının, sevilmeyen basın organlarına ve düşünce özgürlüğüne karşı büyük bir kampanyanın parçası olduğu görülüyor. Buna karşı kararlı bir biçimde ve kamuoyu önünde karşı çıkılmalıdır. Biz, Türk meslektaşlarımızla birlikte ilgili makamların Mustafa Balbay'a yönelik suçlamalarıyla bağlantılı kanıtlarını açıklanmasını, arka planın aydınlatılmasını ve onun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu serbest bırakılma, haksız olduğu açıkça görülen 2008'deki ilk gözaltında olduğu gibi, şimdi de mümkün olduğunca hızla gerçekleştirilmelidir. Bir gazetecinin açıkça ifade edilen ve basılan düşüncesi, iddia edildiği gibi devlete karşı gizli bir komplonun parçası olamaz. Bu kanıtlamayan suçlamalar ve sadece düşünceleriyle ilgili tahminler nedeniyle tutuklanmış diğer tüm gazeteci ve yazarlar için de geçerlidir.”Welt gazetesinin “Darwin Türkiye'de sansür tartışmasını alevlendirdi” başlıklı haberinde “Bilim ve Teknik” dergisinin Evrim Kuramı'nın kurucusu Charles Darwin'le ilgili yayınına girişimine TÜBİTAK yöneticilerinin müdahelesiyle ilgili tartışmalar gelişmeler yer alıyor. Konuyla ilgili ilk haberin Milliyet ve Radikal gazeteleriyle, CNN Türk'te yayınladığına değinildikten sonra, “Hepsi de hükümet karşıtı Doğan Medya Grubu'na ait” vurgusu yapıldı. Söz konusu yayınların ardından TBMM'de sert tartışmaların yaşandığı ve medyanın da olayı bir skandal olarak isimlendirdiği kaydedildikten sonra, yetkililerin sansür suçlamasına karşı çıktıkları açıklamalara yer verildi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katılmak üzere Tahran'a yaptığı gezi büyük Alman gazetelerinde haber olarak yer aldı. Süddeutsche Zeitung'un “Gül, İran'a ABD mesajları getirdi” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı'nın İranlılara Washington'la görüşmelere başlama tavsiyesinde bulunduğu vurgulandı. Gül'ün görüştüğü İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ABD'nin İran'a karşı saldırgan tavrını sürdürdüğü gerçekçesiyle bu konuda kuşkulu olduğu, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da bu alanda “bir Türk arabuluculuğunun gereksiz” olduğu yolundaki açıklamalara dikkat çekilen haberde, “Türkler, İranlıların ABD'nin yakınlaşma girişimlerine yönelik kuşkularını ortadan kaldırmayı başabilirler mi, açık değil” denildi.Frankfurter Allgemeine Zeitung'un “Gül, Tahran”da başlıklı haberinde de “politikacılarının İran'ın devlet zirvesiyle doğrudan bağlantısı olan tek NATO ülkesinin Türkiye olduğu” vurgulanarak, “Türk Cumhurbaşkanı, İranlıları Obama'yla görüşmeye çağırdı” denildi. Financial Times Deutschland'ın İran, Türk, Azeri ve Afgan devlet başkanlarını birlikte gösteren bir fotoğrafla eşliğindeki haberde, Ahmedinejat'ın toplantıyı kapitalizmi eleştirdiği ve batı dünyasında zor durumdaki şirketlere yönelik devlet yardımlarının, kapitalizmin çöküşüne kanıt olarak gösterdiği vurgulandı.Almanya, Stuttgart yakınlarındaki Winnenden'de yaşanan kanlı olayın şokunu yaşıyor. Ülkede yas ilan edilmeseni neden olan saldırgıyla ilgili haberler uzun süre medyada geniş yer bulacak gibi. Okulların güvenliği, internet başta olmak üzere medyanın gençliği şiddete özendirmesi konularıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bir diğer tartışma da silah ruhsatlarıyla ilgili. TAZ gazetesi “Babanın silahıyla ölüm koşusu!” manşetiyle bu tartışmayı sürdüreceğini gösteriyor. Bu arada niyetini bir süre önce internetten duyurduğu ortaya çıkarılan saldırganın olayda kullandığı tabancanın babasına ait ruhsatlı silahlardan biri rolması ve evlerinin bodrum katındaki özel atış poligonunda, babasından silah kullanma eğitimi almış olması, silah ruhsatlarıyla ilgili yasaların sertleştirilmesi çağrılarına yol açtı.Almanya'da hükümet partileri, bir süredir süren yönetici kazançlarını kontrol altına alınması tartışmasında uzlaştılar. Hazırlanan yasa tasarısına göre yönetici kazançları bundan sonra, şirketlerin tepesindeki birkaç kişiden oluşan kurullarca değil, doğrudan grubun denetleme kurulu üyelerince belirlenecek ve bu üyeler yöneticilere ölçüsüz derecede yüksek ücrete onay verirse, ortaya çıkacak zarardan kişisel olarak sorumlu tutulacak. Yönetici gelirlerine yönelik asıl sınırlama, onların şirketin hisse senetlerinden elde ettikleri kazançlarla bağlantılı. Bundan sonra yöneticiler, bağlı bulundukları şirketlerin sahip oldukları hisse senetlerini, elde ettikten en az 4 yıl sonra paraya çevirebilecek. Yasa koyucu böylece yöneticilerin kısa vadeli borsa atılımlarıyla spekülatif kazançlara yönelmekten çok, şirketin kazancını uzun vadeli tutacaklarını öngörüyor.