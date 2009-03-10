Almanya'dan notlar...

Gürsel Köksal bildiriyor...

gürsel.koksal@dogan-media.com

17 Şubat 2009

18 Şubat 2009

19 Şubat 2009

20 Şubat 2009

24 Şubat 2009

25 Şubat 2009

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5 Mart 2009

6 Mart 2009

“Hillary Clinton, Türkiye'yi mutlu etti” (Welt), “Clinton, Ankara'nın Ortadoğu'daki aracılığını övdü” (Frankfurter Allgemeine Zeitung), “İslam dünyasına yakınlaşma” (Süddeutsche Zeitung) gibi başlıklar altındaki haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Clinton'un Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslarıyla, gerek resmi görüşmelerde, gerekse CNN Türk'deki programa katılımındaki açıklamalarıyla ve çeşitli jestleriyle verdiği mesajlara geniş yer verildi.Federal Almanya İşiçişleri Bakanlığı'ndan tuhaf sansür girişimi. “Federal Polis Teşkilatı”nca (Bundespolizei), teşkilata bağlı bilgiyarların polise yabancılarla ilgili hukuki mevzuat hakkında bilgi veren bir internet portalına girişi, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasıyla ilgili haber sakıncalı bulunduğu için engellendi. “Polisler İçin Yabancılar Hukuku” kitabının yazarları Volker Westphal ve Endgar Stoppa tarafından yayınlanan internet portalıyla (http://www.westphal-stoppa.de/) ilgili bloke etme kararı, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Avrupa Birliği ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının Ortaklık Hukuku'na aykırı olduğu yolundaki son kararıyla ilgili yayını nedeniyle alındı.Süddeutsche Zeitung'un haberine göre uygulamayı doğrulayan Federal İçişleri Bakanlığı, buradaki bilgilerin polis memurlarını yanılgıya sürükleyebileceğini ileri sürerek, blokajı savunuyor. Alman polis camiasında “Yabancılar Hukuku Guruları” olarak kabul edilen, kitapları hemen hemen her polis merkezinde bulundurulan Westphal ve Stoppa'nın şimdiye kadar tüm polis birimlerinin başvuru kaynağı olan internet portalının, herkese açıkken sadece polise bloke edilmesi, “bilgi edinme özgürlüğü”ne darbe olarak değerlendiriliyor.Sony tarafından geliştirilen elektronik kitap “Reader PSR-505”, çarşamba günü Leipzig Uluslararası Kitap Fuarı başlarken, piyasaya sürülüyor. Gözlemciler sanal kitap platformları “Thalia” ve “Libri”yle işbirliği içindeki Sony'nin “Reader”inin en ciddi rakibi Amazon'un elektronik kitabı “Kindle”nin Avrupa'da henüz başarılı olamadığı, ancak önümüzdeki dönemde bu alandaki sıkı rekabet yaşanacağına işaret ediyorlar. Nitekim Berlin'den küçük bir şirketin de geliştirdiği elektronik kitabı “TXTR Reader” adı altında Leipzig Fuarı'nda tanıtacağı belirtiliyor.12-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Leipzig Uluslararası Kitap Fuarı, her yıl ekim ayında Frankfurt'ta gerçekleştilen fuardan sonra, bu alanda Almanya'da gerçekleştirilen ikinci büyük uluslararası etkinlik. Geçtiğimiz yıl Frankfurt'taki fuarın “Onur Konuğu” olan Türkiye, Leipzig'deki fuara da “onur konukluğu”nun tanıtımı çerçevesinde büyük bir stand ve yoğun bir programla resmen katılmıştı. Bu yıl ise katılan ülkeler arasında Türkiye yok.Amerikan otomobil grubu General Motors'a bağlı Opel'in içinde bulunduğu krizden çıkabilmesi için beklenen devlet yardımına itirazlar artıyor. Hükümetin Hıristiyan demokrat kanadı, iş dünyasından gelen beklentiler doğrultusunda tavır alarak, devlet ortaklığı ya da borç verme gibi yollarda kurtarma yollarına karşı çıkarak, iflas yoluna sıcak bakıyor.Firmanın yöneticilerinin hükümete sunduğu kurtarma planlalarının yetersiz bulunmasının yanı sıra, Opel'in yıllardır Almanya'da zarar göstererek vergi vermezken, ABD'de büyük miktarda vergi ödediğinin ortaya çıkması da iflas çözümünden olanların pozisyonunu güçlendirdi.Opel'in kurtarılmasına karşı çıkan cepheden önceleri “serbet piyasada böyledir. Devlet zor durumdaki şirkete yardım ederse, rekabete aykırı davranır” itirazı gelirken, şimdi bunun yanı sıra “Opel bir Alman şirketi değil. Almanya'da kazanıp, Amerika'da vergi veren ve burada tek kuruş vergi vermeyen bu şirketi, Alman halkının parasıyla kurtarmaya hakkımız yok” yaklaşımı daha güçlü duyuluyor.