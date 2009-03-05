Almanya'dan notlar...

Gürsel Köksal bildiriyor...

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17 Şubat 2009

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19 Şubat 2009

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24 Şubat 2009

25 Şubat 2009

27 Şubat 2009

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, seçimlerde seçmenlerin oylarını özel olarak geliştirilmiş bilgisayarların tuşlarına basarak kullandığı modern sisteme karşı itirazlara hak verdi. Yüksek yargıçlar, 1999'dan bu yana çeşitli seçimlerde kullanılan sistemde oy verilmesi işleminin demokratik kontrolünün mümkün olmadığına karar verdiler.Şu andaki haliyle bilgisayarlı sistemin “gizli oy ve açık sayım” ilkesine uygun olmadığı yolundaki bilirkişi raporları doğrultusunda karar veren yargıçlar, seçimlerde bilgisayardan yararlanılmasına esas olarak karşı olmadıklarını da açıkladılar. Kararda, geçmişte bilgisayar kullanılan seçimlerin sonuçlarının ise, bu seçimlerde usulsüzlük ya da hile yapıldığına dair herhangi bir gösterge olmadığı için, geçerli olduğu vurgulandı.Yüksek mahkemenin kararı gereğince, başta genel seçimler olmak üzere bu yıl gerçekleştirilecek tüm seçimlerde seçmenlerin kalemle doldurdukları oy pusulalarını, bir zarf içinde seçim sandığına atmalarına dayanan klasik sistem uygulanacak. Almanya için „süper seçim yılı“ ilan edilen 2009'un önümüzdeki aylarında başta genel (27 Eylül) ve Avrupa (7 Haziran) seçimleri olmak üzere, çeşitli düzeylerde 15 seçim daha gerçekleştirilecek. (İlk seçim 18 Ocak'ta Hessen eyaletinde gerçekleştirilmişti)Almanya'nın Thüringen Eyaleti Başbakanı Dieter Althaus, Avusturya'da kayak yaparken, çarpıştığı kadının “ölümüne yol açmak”tan suçlu bulundu. Çarpışmada kendisi de ağır yaralanan Hıristiyan demokrat politikacı, para cezasına (33 bin Euro) ve kadının ailesine tazminat (5 bin Euro) ödemeye mahkum edildi.Tedavisi halen devam eden Althaus'un suçlu bulunmasına rağmen, daha önce bir suç işlemediği için bu cezadan dolayı hakkında sabıkalı işlemi yapılmayacağı açıklandı. Böylece tedavisinin ardından yeniden başbakanlık makamına dönmesi ve 30 Ağustos'taki eyalet seçimleri için yürütülecek çalışmaların başına geçmesinin önünde bir engel kalmadı.Kendisine verilen cezayı kabul eden Althaus, yaptığı açıklamada kazanın sorumluluğunu üzerine aldığını belirttikten sonra, “Ancak kazanın nasıl olduğunu hatırlamadığı”nı söylemişti. Althaus'un tedbirsizlik nedeniyle de olsa, ölümle sonuçlanan bir kazaya yol açmaktan suçlu bulunup, cezalandırılan bir devlet adamı olarak siyasi geleceğiyle ilgili kararı merakla bekleniyor.Almanya'nın Hessen eyaletinde yeni kültür bakanının okullarda İslam din dersiyle ilgili planı kabul edildi. Plan, derslerin Aşağı Saksonya'da eyaletinde 2003 yılından bu yana uygulanan modele uygun olarak düzenlenmesi ve verilmesini öngörüyor. Bu durumda çeşitli İslami örgütlerin biraraya gelip, bu derslerin içeriğiyle ilgili bir uzlaşmaya varması gerekiyor. Aşağı Saksonya'daki “geçici” modele göre dersler bir “Şura” tarafından düzenleniyor.Almanca olacak İslam din dersi fikri, gençlerin dinlerini kontrol edilmeyen cami ve derneklerde, radikal eğilimli kişilerden değil, kamu okullarında, devletin görevlendirdiği öğretmenlerden öğrenmelerini sağlayacağı, böylece onların topluma entegrasyonu olumlu etkileyeceği gerçekçesiyle destek görüyor. Öte yandan son zamanlarda özellikle laik kesimlerin, bu derslerin içeriğinin belirlenmesinde ve öğretmenlerinin yetiştirilmesinde şeriatçı örgütlerin de söz sahibi olabileceği endişesi ise dikkate alınmıyor.Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), Federal Almanya Göçmenler, Mülteciler ve Uyum Dairesi (BAMF) ile Avrupa Uyum Fonu'yla (EIF) birlikte Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyenlere kişilere yönelik bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni Vatanım adı altında 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştilecek olan proje, kişilere Almanya'ya gelmeden önce, bu ülke hakkında bilgi vermeyi ve ön uyum kursları düzenlemeyi öngörüyor.Bu amaçla İstanbul, Ankara ve İzmir'de açılacak danışma bürolarında görevlendirilmek üzere 10 kişi işe alınacak. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun yayın organı Alevilerin Sesi'nin yeni sayısında yer alan haberde, "İki yıl sürecek olan bu projede elde edilecek deneyimler, uyuma katkıları ve uygulanabilirliği dikkate alınarak, bu alandaki çalışmanın biçimi belirlenecek" denildi.Alevilerin Sesi dergisinin yeni sayısında ağırlıkla 29 Mart yerel seçimleri öncesinde Aleviler ve siyaset konusu ele alınıyor. CHP yönetiminin "Alevilerin oyu çantada keklik“ yaklaşımında olmakla eleştirildiği, TKP, ÖDP ve EMEP gibi sol partilerin de programlarında Alevilerin sorunlarına değinilmediğine dikkat çekilen başyazıda şöyle deniliyor: "Aleviler siyaset alanında kendi partisini kurmak veya ana gövdesini Alevilerin oluşturduğu bir çatı partisi projesini hayata geçirmediği sürece aracılar ile alacağı yol bundan fazla değildir.“ Yine aynı başyazıda, CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki adaylarına ise olumlu bakılıyor.Alman Katoliklerinin önde gelen isimlerinden Augsburg Piskoposu Walter Mixa'nın kürtajla Yahudi soykırımını eş gören açıklaması yoğun tepkilere neden oldu. Çok sayıda din adamı ve polikacı, yaptıkları açıklamalarla soykırımın insanlığa karşı benzeri olmayan bir suç olduğunu vurgulayıp, bunun bir başka olguyla karşılaştırılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, piskoposun neden olduğu tahribatı tamir etmeye çalışıyor. Mixa, bir süre önce soykırım inkarcısı İngiliz piskoposla ilgili olarak Papa'yı eleştiren Federal Başbakan Merkel'e de sert çıkarak gündeme gelmişti.Öte yandan Hitler diktatörlüğünün gerçekleştirdiği Yahudi soykırımını inkar ederek Katolik kilisesini karıştıran ve Vatikan'ı zor durumda bırakan İngiliz Piskopos Richard Williamson ile üyesi olduğu Pius X tarikatıyla halen gündemde. Yoğun tepkilerin ardından Arjantin'den sınırdışı edilen ve sonunda bir açıklama yayınlayarak özür dileyen Williamson, bunda samimi olmadığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olmaya devam ediyor ve böylece Katolik – Yahudi ilişkilerini büyük ölçüde geren tartışmalar da sürüyor.