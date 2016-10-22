Almanya’dan Musul’a mali yardım

"Neuen Osnabrücker Zeitung" gazetesine konuşan Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Irak'ta yardım dağıtan Alman Teknik Yardım Kurumu'nun (THW) lojistik merkezlerinin ek yardımla finanse edileceğini söyledi.

Müller, yoğun çatışmalar yaşanması halinde Musul'dan 1 milyon insanın kaçacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Alman bakan, bu bölgede şu anda 8 milyon insanın evinden uzakta olduğunu söyledi.

Müller, Almanya'nın mültecilerin barınması ve sağlık imkanlarının sağlanması konularında da yardımcı olduğunu belirtti.

Irak ordusu, Peşmerge güçleri ve Sünni milisler, hafta başında Musul'da büyük bir operasyon başlattı. Musul, terör örgütü IŞİD'in son kalesi olarak kabul ediliyor. Ancak kent içinde henüz çatışma olmadı. Irak ordusu ve müttefikleri öncelikle bölgedeki çeşitli noktalar ve küçük kentlerin ele geçirilmesine odaklanıyor.

"Türkiye mülteci akınına maruz kalabilir”

IŞİD militanlarının Musul'dan çok hızlı bir şekilde çıkarılacağına inanmadığını kaydeden Müller, "Aylarca sürecek bir çatışma ortamını göz önünde bulundurmalıyız. Türkiye yeniden büyük bir mülteci akınına maruz kalabilir” dedi.

Bakan aynı zamanda dünyadaki her ülkenin ödeme gücü kabiliyetinde destek olacağı bir BM mülteci fonunun oluşturulmasını istedi.

Müller’e göre, dünya genelindeki en acil sorunların çözümü için 20 milyar euro gerekiyor.

BM: IŞİD Musul'da sivilleri canlı kalkan yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin cuma günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, IŞİD'in Musul operasyonunun başladığı pazartesi gününden bu yana sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belirtmişti.

Örgütün operasyona katılan birlikleri durdurmak için insanları siper ettiklerine dikkat çeken el Hüseyin, aynı zamanda örgütün sivillere köylerini terk edip Musul'a gitmeleri için de baskı yaptığını belirtti.

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dpa/afp/kna, BS/AG