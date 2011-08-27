-Almanya'dan Libya için BM Barış Gücü'ne destek BERLİN (A.A) - 27.08.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya için oluşturulacak olası bir BM Barış Gücü'ne ülkesinin destek vereceğini ve Libya'nın yeniden imarına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Başbakan Merkel, yarın yayınlanacak "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, BM'nin Libya için oluşturacağı olası bir barış gücüne katkı sağlamaya hazır olduklarını belirterek, "Eğer biz Almanlara sorulursa tabii ki neler yapabileceğimizi inceleyeceğiz" dedi. Libya'nın yeniden imarına katkı sağlamaya hazır olduklarını da ifade eden Merkel, "Yeni bir Libya kurulacaksa Almanya tabii ki buna katılarak destek verecektir. Libya'daki yeni kuruluşlar hangi alanda isterse Almanya memnuniyetle danışmanlık ve yardım yapacaktır, çünkü sadece Almanya'da Kaddafi rejiminin milyarlarca avrosunu dondurduk. Bu para halka aittir ve yeniden imar için çok iyi bir şekilde kullanılabilir" diye konuştu. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin BM Savaş Suçluları Mahkemesinde yargılanmasını da öneren Merkel, "Kaddafi, muhaliflerine hiç bir zaman imkan vermediği şekilde hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda bir davaya tanık olmalı" şeklinde görüş belirtti.