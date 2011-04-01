-ALMANYA'DAN LİBYA ÇAĞRISI PEKİN (A.A) - 01.04.2011 - Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Libya krizinin askeri yöntemle çözülemeyeceğini, bütün tarafların siyasi bir çözüm için çalışması gerektiğini vurguladı. Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Westerwelle, ilk adımın ateşkes olması gerektiğini söyledi. Westerwelle'in açıklamasından önce basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakanı Yang Cieçi de ülkesinin diplomatik çözüme destek verdiğini belirtti. Bakan Yang, devam eden çatışmalar ve sivil kayıplardan ötürü endişe duyduklarını ifade etti. Çin ve Almanya, Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesine izni veren BM Güvenlik Konseyi oylamasında çekimser kalmıştı.