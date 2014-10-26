Almanya'dan Kobani'ye giden PKK'lı sayısı artıyor



Der Spiegel dergisinin güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberine göre, Almanya'da PKK saflarına katılanların sayısı artıyor. Şimdiye kadar 50 gönüllü, IŞİD'e karşı savaşmak için Almanya'dan Suriye'ye gitti. Bu konuda özel eğitimli olan kişiler potansiyel aktivistleri kazanma çalışması içinde bulunuyor. Gönüllüler önce Hollanda ya da Belçika'da ideolojik bir eğitimden geçiriliyor. Ardından Irak üzerinden Türkiye sınırına götürülerek burada askeri eğitime tabi tutuluyor.

‘Cihatçılar kadar aptal değiller'

Alman güvenlik yetkilileri PKK militanlarının geçişini engellemenin radikal İslamcıları engellemekten daha zor olduğunu kaydediyor. Spiegel'e konuşan bir istihbarat üyesi “Bu insanlar cihatçılar kadar aptal değil” diyor. Aynı yetkili PKK militanlarını normal yolculardan ayırt etmenin mümkün olmadığını belirtiyor. IŞİD militanlarına göre PKK üyeleri sosyal medyada da daha az fotoğraf paylaşıyor. Bir başka görevli, "Adeta samanlıkta iğne arıyoruz" diyor.

'Güçlü bir duygusallaşma'

Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı Suriye'deki gelişmelerin Almanya'yı nasıl etkileyebileceği üzerine gizli bir durum raporu hazırladı. Spiegel'in elde ettiği raporda Kürtlerin “güçlü bir duygusallaşma” içinde oldukları konusunda uyarıda bulunuluyor. Kobani'nin düşmesi ve “halka yönelik muhtemel katliamların” Almanya'yı “tehditler bakımından” bir üst gerginlik derecesine taşıyacağı belirtiliyor. Raporda vahşet görüntü ve haberlerinin Almanya'daki Kürtlerin kitlesel tepkiler ortaya koymasına neden olabileceği kaydediliyor. Bu durumun genç PKK taraftarları arasında zaten var olan şiddete yatkınlığı daha da artıracağı vurgulanıyor.

Ayrıca Kobani'nin düşmesi halinde Kürtlerin geride durduğunu düşündükleri Ankara'yı ve uluslararası toplumu bundan sorumlu tutmasının endişe verici olduğu belirtiliyor. Türkiye kurumları, banka, hava yolları ve mağazaların, militan eylemlerin hedefi haline gelebileceği kaydediliyor. Alman iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da onayladığı raporda Amerikan kurumlarının da bu saldırıların hedefi haline gelebileceği belirtiliyor.