Almanya'dan Kaşıkçı cinayetine karışan 18 Suudi vatandaşa seyahat yasağı

Almanya, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 18 Suudi vatandaşına seyahat yasağı getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın İngiltere ve Fransa ile eşgüdümlü olarak alındığını söyledi.

Almanya yasalarında yer alan mahremiyet ilkesi uyarınca, ülkeye girişleri yasaklanan kişilerin isimleri açıklanmayacak.

18 kişi tutuklanmıştı

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 18 kişi tutuklanmıştı.

Seyahat yasağı konanların bu kişiler olup olmadığı henüz netleşmedi.

Almanya geçen ay Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmuş ve diğer AB üyelerine de aynı yönde davranmaları çağrısı yapmıştı.

İngiltere ve Fransa ise Suudi Arabistan'a silah satışını sürdürüyor.

Kral Selman, Suudi yargısına teşekkür etti

Öte yandan, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası uluslararası baskılarla karşı karşıya kalan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz bugün ülkesindeki Danışma Meclisi'nde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında tüm iç ve dış politika konularına değinen Kral Selman bin Abdulaziz, Kaşıkçı cinayetine ise değinmedi.

Kral Selman bin Abdulaziz sadece Suudi Arabistan yargısını ve başsavcılığını adalete hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

ABD'de ise bazı Kongresi üyeleri Başkan Donald Trump'a, Suudi Arabistan'ı kınama çağrısını yineledi.

Amerikan medyasında, CIA'in Kaşıkçı cinayetinde nihai sorumluluğun Veliaht Prens Muhammed bin Selman'da olduğuna kanaat getirdiği yönünde haberler yer almış, ABD Dışişleri Bakanlığı bu haberleri yalanlamıştı.