Almanya'dan IŞİD'e karşı savaşmaya gittiler

Alman gazetesi Osnabrücker Zeitung, radikal IŞİD örgütüne karşı savaşan Kürt birliklere katılmak üzere Almanya'dan Suriye ve Irak'a gidenlerin sayısının 200'ü geçtiği, bu kişilerin 69'unun Alman vatandaşı olduğunu bildirdi.

Haberini, Sol Parti'nin meclise verdiği soru önergesi üzerine federal hükümetin verdiği yanıta dayandıran gazete, Suriye ve Irak'a savaşmak için gidenlerin kaçının Irak'taki Peşmerge birliklerine katıldığının bilgisinin yer almadığını yazdı.

Gazete, federal hükümetin verdiği yanıtta 2013 yılından bu yana gönüllü olarak Suriye ve Irak'a giden kişilerden şimdiye kadar 103'ünün geri döndüklerini, bu kişilerin 43'ünün Alman vatandaşlığına sahip olduklarını belirttiğine yer verdi.

Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı savaşan söz konusu kişilerden üçünün uluslararası koalisyon güçleri saflarında savaşırken, birinin ise Türkiye'nin Suriye'de bir köye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Federal hükümetin yanıtında Türkiye'nin hava saldırısında hayatını kaybettiği belirtilen kişinin ölümüne dair daha ayrıntılı bilgi bulunmadığından, ölümünün Türk hükümetiyle bağlandırılamayacağı bilgisini de verdiği belirtildi.

Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke, federal hükümetin bu tavrını eleştirdi. Jelpke, Federal Başsavcılığın söz konusu kişinin ölümüne yönelik soruşturma başlatmamasını "skandal olarak" değerlendirdi. Jelpke, hükümetin bu tutumunun ancak Türkiye'ye bir hediye olarak değerlendirilebileceğini de sözlerine ekledi.

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DW/dpa/GA/HS