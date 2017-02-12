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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan IŞİD komutanına yakalama emri

Federal Başsavcılığın IŞİD'den bir komutan hakkında Ezidi kadınların kaçırılıp köleleştirilmesi nedeniyle yakalama emri çıkardığı bildirildi.

12 Şubat 2017 20:47

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Karlsruhe'de bulunan Federal Başsavcılık Ezidiler'e yönelik katliamla ilgili olarak IŞİD üyesi bir kişi hakkında uluslararası yakalama emri çıkardı. Haberde Federal Emniyet Dairesi'nin (BKA) birçok kurbanın ifadesi uyarınca IŞİD'in üst düzey bir komutanının kimliğini belirlediğini, bu kişinin Irak'ın kuzeyinde binlerce Ezidi kadın ve kız çocuğunun kaçırılıp, köleleştirilmesinde sorumluluk taşıdığı belirtildi. Haberde söz konusu zanlı hakkında 'savaş suçu' ve 'soykırım' suçlarından yakalama emrinin geçen yıl aralık ayında çıkarıldığı bilgisine yer verildi.

IŞİD 2014 yılında Şengal'de binlerce Ezidi kadın ve kız çocuğunu kaçırarak köleleştirdi. BM'nin konuyla ilgili kurduğu Araştırma Komisyonu radikal İslamcıların Ezidi azınlığa yönelik saldırılarını 'soykırım' şeklinde nitelendirerek, IŞİD'in Ezidileri sistematik olarak yok etmeye çalıştığını vurguladı.

Geçen yıl Irak'tan Almanya'ya gelen Ezidiler'den 29 bininin sığınma başvurusu kabul edildi. Neue Osnabrücker Zeitung'un haberine göre iltica başvurusunda bulunan Ezidiler'in talebinin kabul edilme oranı yüzde 91.6. Almanya Ezidiler Merkez Konseyi'nin verdiği bilgilere göre 2014 ağustosundan bu yana Irak ve Suriye'den yaklaşık 50 bin Ezidi Almanya'ya geldi. Almanya'da toplam 200 bin Ezidi yaşıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

kna/afp/epd, HT/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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