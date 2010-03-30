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Almanya'dan işadamları ve öğrencilere uzun süreli vize

Almanya Başbakanı Merkel, "Özellikle iş adamları, öğrenciler ve sanatçılar için uzun süreli vizelerin verilmesi düzenlemesi tabii ki düşünülebilir" dedi.

30 Mart 2010 03:00

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Özellikle iş adamları, öğrenciler ve sanatçılar için uzun süreli vizelerin verilmesi düzenlemesi tabii ki düşünülebilir. Hepimizin menfaati bu yönde" dedi.

Merkel, Türk-Alman Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, ekonomik gelişmeler açsından var olan engelleri ortadan kaldırmak gerektiğini söyledi.

Angela Merkel, "Aynı zamanda çifte vergilendirme anlaşmasının yenilenmesi gerekiyor. Sayın Başbakan Erdoğan ile birlikte biz bu konuyu görüştük. Çok teknik bir konu bir taraftan baktığımızda, ama bu tabii ki olmadığı takdirde çok sayıda dezavantajı da var. Maliye bakanlarımızdan rica edeceğiz bu konudaki maddeleri ele almalarını, müzakere etmelerini. Tabii ki zorluk teşkil eden noktalar varsa, bunları tekrar birlikte ele almak gibi görüş birliğine vardık ki en geç önümüzdeki yıl itibariyle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması sağlanabilsin" diye konuştu.

Diğer bir konunun da vize konusu olduğuna işaret eden Merkel, "AB ile ilgili tabii Türkiye'nin müzakere süreci çerçevesinde çok önemli olan bir konu, Türkiye'nin dış sınırları itibariyle güvenliği çok daha iyi bir şekilde temin edebilmesi. Çünkü Türkiye'nin birçok ülkeyle dış sınırı var. Burada göçmenler, mülteciler var. Önemli çabalar da tabii Türkiye tarafından sağlandı. Bunu da ben takdir ediyorum. Öbür taraftan tabii geri iade anlaşması çerçevesinde de bir düzenlemeye gitmemiz gerekiyor. Bunlar aslında pratikte hızlandırmamız gereken, yani ekonomi o kadar hızlı dinamik bir şekilde gelişiyor ki bunları da çözmemiz gerekiyor" dedi.

Merkel, "Müzakerenin ilerlemesiyle birlikte ikili olarak da neleri hızlandırabiliriz diye bakmamız lazım. Geri iade anlaşmasını sağladığımız takdirde İspanya ve İtalya'nın yapmış olduğunu da yapabiliriz. Yani vize konusundaki şartları özellikle iş adamları, öğrenciler ve sanatçılar için, ki burada İstanbul Kültür Başkenti tabii ki aynı zamanda, uzun süreli vizelerin verilmesi düzenlemesi tabii ki düşünülebilir. Hepimizin menfaati bu yönde" ifadelerini kullandı.



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