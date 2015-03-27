Almanya'dan İran uyarısı



Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, "Bild" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "müzakerelerin şimdiye kadar bölgesel ihtilafların dışında yürütüldüğüne" dikkat çekti. Steinmeier, bu tavrın bundan sonra da sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan 10 ülkenin desteğinde dün Yemen'e askeri operasyon başlatmıştı. İran, Şii Husi militanlarına destek vermekle suçlanıyor. Riyad liderliğindeki koalisyon ise Yemen eski devlet başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi'yi destekliyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın oluşturduğu 5+1 grubu ve İran arasında yürütülen müzakerelerde nihai anlaşmaya varılamamış ve müzakereler 1 Temmuz 2015'e kadar uzatılmıştı. Müzakerelerde 1 Temmuz'a kadar nihai anlaşmaya varılması hedefleniyor.