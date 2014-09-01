Almanya'dan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne silah yardımı

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, hükümetin IŞİD tehdidine karşı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne silah yardımında bulunma kararı aldığını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, IŞİD tehlikesine karşı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) silah yardımında bulunma kararı aldıklarını açıkladı.

Leyen, Başbakanlık'ta Angela Merkel başkanlığında yapılan zirvenin ardından Savunma Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Almanya'nın Irak'ın kuzeyine bugüne kadar 50 milyon avroluk insani yardım yaptığını, ancak krizin yalnızca insani yardımla çözülemeyeceğini belirten Leyen, IKBY'nin talebi üzerine hükümet içinde ve müttefiklerle yaptıkları değerlendirmenin ardından, silah yardımında bulunma kararı aldıklarını bildirdi.

Leyen, "Hükümet, IŞİD'e karşı askeri olarak mücadele edenleri destekleyecektir. IŞİD tarafından barbar şekilde hedef alınan Müslümanları, Hristiyanları ve Yezidileri kurtaran Bölgesel Kürt Yönetimi Peşmergeleri ve onları havadan destekleyen ABD'ye müteşekkiriz. Peşmerge güçlerinin İŞİD'e karşı direnebilmek için acilen uygun askeri teçhizata ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.

'Yardımları aşamalı göndereceğiz'

Leyen, Irak'ın kuzeyine askeri yardımların aşamalı olarak gönderileceğini, gelişmelerin seyri ve müttefiklerle danışmalara göre bunların sevk edileceğini vurguladı.

Savunma Bakanı ilk aşamada 4 bin kişilik Peşmerge gücünün ihtiyaçlarını karşılayacak silah ve mühimmat göndereceklerini belirtirken, bu kapsamda 4 bin G3 piyade tüfeği, 1 milyon mermi, 4 bin P1 tipi tabanca, 500 bin mermi, 20 milan tanksavar sistemi ve 300 tanksavar füze, 100 bazuka, 5 bin el bombası, 50 askeri araç göndereceklerini açıkladı.

Savunma Bakanı Leyen, peşmerge güçlerine tanksavar eğitimini Almanya'da verebileceklerini, gerekli olması durumunda diğer eğitimlerin Erbil çevresinde ya da üçüncü bir ülkede yapılabileceğini açıkladı.

Alman Savunma Bakanı, askeri yardımların sevkiyatının Eylül ayı içinde yapılacağını bildirdi.

Hükümetin kararının ardından Federal Meclis Pazartesi günü yapılacak özel oturumda bölgedeki gelişmeleri ve IKBY'ye silah yardımı kararını ele alacak.

'Yüzde 27'si destekliyor'

Hükümetten daha önce yapılan açıklamada, silah yardımı için Meclis'ten yetki gerekmediği, ancak hükümetin kararını destekleyecek bir karar tasarısı için oylama yapılacağı bildirilmişti. Bu oylamanın sembolik bir nitelik taşıyacağı kaydedilmişti.

Almanya'da muhalefette bulunan Sol Parti, IKBY'ye silah yardımına karşı çıkarken, bir diğer muhalefet partisi Yeşiller içinde görüş ayrılıkları bulunuyor.

Federal Meclis'te Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik partilerinin 311, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin 193 sandalyesi bulunuyor. Muhalefetteki Sol Parti 64, Yeşiller Partisi de 63 sandalyeye sahip.

Almanya ikinci televizyonu ZDF'in 22 Ağustos'ta yaptığı kamuoyu anketine göre, Alman halkının yüzde 67'si Almanya'nın IKBY'ye silah yardımını karşı çıkarken, destek verenlerin oranı yüzde 27.