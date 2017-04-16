Almanya'dan ilk açıklama

Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nu kaldırarak Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ne ilişkin referandumda oyların yüzde 99.70'i sayıldı. Ajanslardan gelen ilk bilgilere göre sayılan oyların yüzde 51.25'i "evet", yüzde 48.75'i "hayır".

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den açıklama geldi. Gabriel, “Türkiye’de oylama nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, sakin kalmalıyız. Almanya’da da yapılan ser kampanyanın s on bulmuş olması iyi” dedi.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, referandumun ardından yaptığı ilk açıklamada "Deniz Yücel ve cezaevindeki diğer gazetecilerden de Türkiye'deki referandum hakkında analizler okumak isterdik" ifadelerini kullandı.