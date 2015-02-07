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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan IKBY'ye yeni silah yardımı

Terör örgütü IŞİD'le mücadelede Iraklı Peşmergeleri öven Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, 13 milyon euro değerinde yeni bir silah ve teçhizat yardımı yolluyor.

07 Şubat 2015 16:37


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gönderilecek silah, mühimmat ve teçhizatın listesi Federal Ordu'nun internet sitesinde yayınlandı. Listede şunlar var: 30 adet Milan tipi tanksavar, 203 bazuka ve bunlara ait 2 bin 400 mermi, 4 bin adet G3 piyade tüfeği ve bunlara ait 2 milyon mermi, 10 bin el bombası, binlerce adet kışlık giysi ve kişisel sıhhi malzeme. Yardım malzemesinin sevk tarihi henüz belli olmadı.

Münih'teki Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katılan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Iraklı Kürtleri IŞİD'e karşı verdikleri mücadeleden ötürü övdü. "IŞİD'i durdurmayı hatta yer yer geriletmeyi başaran Kürtlerin mültecileri de koruduğuna" dikkat çeken von der Leyen, karadan Kürtler, havadan ise bombardımanlara devam edilmek suretiyle IŞİD'in mağlup edilebileceğini vurguladı.

Irak ve Suriye'deki durumu Ukrayna ile kıyaslayan Almanya Savunma Bakanı, "Ukrayna'da hâlâ diyaloğa yer var. IŞİD'le ise şiddetle mücadeleden başka bir seçeniğiniz yok" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "terörle mücadele kapsamında Ürdün ve Irak gibi partner ülkelerle 'yeni tür işbirlikleri'nin gündeme geldiğini" söyledi. Stoltenberg, "bölgeye çok sayıda askeri güç yollamadan bu ülkelerle dayanışma yoluna gidildiğini" kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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