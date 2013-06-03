Almanya Başbakanı Merkel'den Gezi Parkı açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Gezi Parkı’na ilişkin protestoları değerlendirirken, hukuk devleti anlayışının, güvenlik makamlarının her zaman orantılı ve uygun hareket etmesini gerektirdiğini belirterek, tarafları itidale çağırdı. Aynı saatlerde Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da vatandaşlara, "Türkiye'de gösterilerin yapıldığı yerlerden ve kalabalık gruplardan uzak durun" uyarısı yapıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’de Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve ülke geneline yayılan hükümeti protesto gösterileriyle ilgili açıklamasını hükümet sözcüsü aracılığıyla yaptı. DW’nin haberine göre, hükümet sözcüsü Steffen Seibert düşüncenin özgürce ifadesi ve toplanma özgürlüğünün demokratik düzende temel hak olduğunu belirterek, "Hukuk devleti anlayışı, güvenlik makamlarının her zaman orantılı ve uygun hareket etmesini gerektirir" dedi. Tüm tarafları itidale çağıran Alman hükümet sözcüsü şu an ‘gerilimin düşürülmesi ve diyalog zamanı’ olduğunu söyledi.

Arap Baharı ile karşılaştırılamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de yaptığı açıklamada sağlıklı bir kalkınmanın düşünce ve gösteri özgürlüğünden geçtiğini söyledi. Soruları yanıtlayan Westerwelle, Türkiye’deki durumun Kuzey Afrika ülkelerindeki hareketler ve Arap Baharı ile karşılaştırılamayacağını söyledi. Westerwelle şöyle konuştu:

"Türkiye demokrasi ile yönetilen bir ülkedir. İçimizden bazı şeylere eleştirel baksak da. örneğin dini çeşitliliğe bakarsak, Türkiye’yi ciddi ciddi Arap dünyasındaki ülkelerle, diktatörleri deviren ülkelerle karşılaştıramazsınız. Bu nedenle düşüncem, Türkiye’nin orta yolu, ölçüyü bulacağı. Bu, şu an gösteri ve protestolara yönelik tutumu da kapsamakta. Biz kendi ülkemizde de deneyimler yaşadık. İnsan hakları, vatandaşlık hakları, gösteri özgürlüğü ve düşünce özgürlüğünün bir ülkenin sağlıklı bir şekilde kalkınmasında doğru ölçütler olduğu deneyimini edindik."

'Türkiye ile müzakereler kesilmeli'

Almanya’da koalisyon hükümetinin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi ise Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin tamamen kesilmesi ya da en azından uzun vadeli olarak askıya alınmasını istedi. CSU milletvekili Stefan Müller, "Türkiye’deki güncel olaylar, yıllardır yerinde sayan üyelik müzakerelerini yeniden başlatmak üzere Türkiye’ye sinyal vermenin yanlış yol olduğunu göstermektedir" dedi. Müller, "Erdoğan hükümetinin otoriter tutumu ve orantısız şiddet kullanımı bizim demokrasi ve düşünce özgürlüğü anlayışımızla bağdaşmamaktadır" diye konuştu.