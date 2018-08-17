Almanya'dan gelip Elazığ'da tutuklanan taksicinin tahliye talebine ret

ELAZIĞ, (DHA)- ALMANYA\'da yaşayan ve tatil için geldiği memleketi Elazığ\'ın Karakoçan ilçesinde, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgili \'terör örgütü propagandası\' suçundan tutuklanan taksici İlhami A.\'nın (46) tahliyesi için yapılan itiraz reddedildi. Almanya Büyükelçiliği\'nden bir yetkilinin de dün Elazığ Cezaevi\'nde İlhami A.\'yı ziyaret ettiği öğrenildi.

1992\'den bu yana yaşadığı Almanya\'nın Hamburg kentinde taksicilik yapan İlhami A., ailesi ile birlikte geldiği memleketi Karakoçan ilçesinin Sarıbaşak köyündeki evinde, salı günü jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Çifte vatandaş olduğu öğrenilen İlhami A., daha sonra Elazığ\'da çıkarıldığı mahkemece, sosyal medyadaki paylaşımlarında \'terör örgütü PKK propagandası yapmak\' suçundan tutuklandı.

Almanya\'da kaldığı süre içerisinde, daha önce bazı yayın organlarında yayımlanan PKK ile ilgili haberleri sosyal medya hesabından paylaştığı için tutuklanan İlhami A.\'nın avukatı Ercan Yıldırım\'ın tahliye için yaptığı itiraz reddedildi.

Diğer taraftan, Almanya Büyükelçiliği\'nden bir yetkilinin dün Elazığ Cezaevi\'nde İlhami A. ile görüştüğü ve avukatı Ercan Yıldırım\'dan bilgi aldığı öğrenildi.



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