Almanya'dan gelen Mercedesler TL ile alınacak

Almanya'dan gelen araçlar için bu ay başından itibaren Türk Lirası ile ödeme yapılmaya başlandı. Sonuç, cari açıkta 250 milyon Euro’nun kapanması.



Mercedes -Benz Türkiye, Almanya’daki merkezinden ithal ettiği otomobillerin bedelini 1 Nisan 2012’den itibaren Türk Lirası’yla ödemeye başladı.

Bu, Mercedes otomobillerin Türkiye’deki fiyatının artık TL üzerinden belirleneceği ve cari açığa en az 250 milyon Euro’luk katkı anlamına geliyor.

Mercedes’in bu kararı almasında büyüyen Türkiye ekonomisine, güçlenen Türk Lirası’na duyulan güvenin etkili olduğu kaydediliyor.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberinde bilgisine başvurulan Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış Direktörü Süer Sülün:

"Geçtiğimiz yıl Almaya’dan 250 milyon Euro’luk otomobil ithal etmiştik. Bu yıl da bu seviyede olacağını öngörüyoruz. Bu da yeni kararla bu yıl Almanya’ya en az 600 milyon Türk Lirası göndereceğimiz anlamına geliyor. Toplam ciromuz ise 2.5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Biz zamanla Türk Lirası işlemlerini toplam ciroya, yani 6 milyar TL’ye çıkartmayı hedefliyoruz. Türk Lirası’na geçerek cari açığa da katkı sağlamış oluyoruz. Biz yerli otomobili bu stratejiyle yapmış olduk."