Almanya'dan Esad'ın 'arabuluculuk' teklifine red

Almanya'nın en önemli siyasi dergisi Der Spiegel, Beşar Esad ile özel bir röportaj yaptı. Esad ülkedeki sorunun çözümü için Almanya'nın aracı olması talebinde bulundu.

Ancak Esad'ın bu talebine Almanya'dan yanıt gecikmedi.

'Suçu başkalarına atmak barışçıl izlenim vermiyor'

Erhan Merttürk'ün CNN Türk'teki haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle böyle bir arabuluculuk görevini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Westerwelle, Birleşmiş Milletlerin demokratik çözüm çabalarını tüm güçleriyle desteklediklerine dikkat çekti.

Alman Dışişleri Bakanı Westerwelle, Spiegel dergisine verdiği röportajda söyledikleri nedeniyle Esad'ı eleştirerek, inkar etmenin, suçu başkalarına atmanın barışçıl bir çözüm için gerekli zemini hazırlamayacağını söyledi.

Spiegel dergisine verdiği röportajda Esad, batının kendi hükümetinden çok El -Kaide'ye güvendiğini iddia ederek batıyı bu tutumundan dolayı eleştirdi.

Esad röportajında kimyasal silah saldırısını da bir kez daha reddederek bu olayın muhalif güçler tarafından yapıdığını iddia etti.

Ülkedeki kimyasal silahların imhasıyla ilgili olarak da uluslararası yetkililere tüm imkanları sağlayacaklarını, istedikleri her yere girebilecekleri ve talep ettikleri tüm belgeleri alacaklarını söyledi.

Ülke çapında 45 depoda toplam 1000 ton kimyasal silah olduğu tahmin ediliyor.

Esad ayrıca röportajında muhalifleri militan olarak değerlendirdi ve onlarla masaya oturmayı kesin bir dille reddetti.

Esad erken seçime razı

Ağustos 2014'ten önce erken seçim yapılarak görevi bırakabileceğinin de sinyalini veren Esad, yeni seçimler yapılması durumunda aday olup olmayacağı noktasını ise açık bıraktı.