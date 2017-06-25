Almanya'dan Erdoğan'ın korumalarına veto

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında protestoculara yaptığı müdahalenin yankıları sürüyor. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Washington'da protestoculara müdahale eden korumaların 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi için Almanya'ya gelmesi istenmiyor.

Gazete Alman Dışişleri Bakanlığı'nın ABD makamları tarafından haklarında yakalama kararı olan bu kişilerin Almanya'ya gelmemesi gerektiğini Türk tarafına net bir şekilde ilettiğini bildirdi.

Hamburg Polis Teşkilatı Sözcüsü Ulf Wundrack daha önce DW Türkçe'ye açıklamasında, "Washington'daki gibi Türk Cumhurbaşkanı'nın korumalarının göstericilere müdahale etmesi gibi sahneler Hamburg'da yaşanmayacak. Böyle bir şey olması halinde polis devreye girecek" demişti.

Washington'da ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya gelmesi öncesi Türkiye Büyükelçiliği konutu önünde toplanan göstericiler "Demirtaş'a özgürlük" pankartı ve Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) flaması açmıştı.

Aynı esnada bu grubun karşısında Erdoğan'ı karşılamak için de bir grup toplanmış ve Erdoğan lehine gösteri yapmıştı. İki grup arasında başlayan gerilim önce sözlü tartışmaya ardından da Erdoğan'ın korumalarının müdahalesiyle tekmeli yumruklu kavgaya dönüşmüştü.

ABDli yetkililer daha sonra arbedeye karışan dokuz Türk güvenlik görevlisi, üç Türk polis memuru ve iki Kanada vatandaşı hakkında yakalama kararı çıkartıldığını kamuoyuna duyurmuş, Washington DC Emniyet Müdürü Peter Newsham aranan 12 kişiye Amerikan yargısına teslim olma çağrısında bulunmuştu. Erdoğan karara tepki göstermişti.