Almanya'dan Erdoğan'a tutuklu gazeteciler mektubu: Serbest bırakın!

Almanya’nın önde gelen gazetecilik meslek örgütleri, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan tüm gazetecilerin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

Mektupta, Erdoğan’a basın ve düşünce özgürlüğünü koruma, hukuk devleti ilkelerine uyma çağrısı yapıldı. Bunların demokrasinin ayrılmaz birer unsuru olduğunun vurgulandığı mektupta, “Sizden, daha fazla vakit geçirmeden Türkiye’de yaşayan ve siyasi nedenlerle gözaltına alınmış ya da tutuklanmış bütün meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını ve onların adil yargılanma haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz” dendi.

Almanya’da yayımlanan Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, tutuklulukta 209. gününü doldurdu.

Gazetecilik için güvensiz bir ülke

Mektupta imzası bulunanlardan journalists.network Yönetim Kurulu Başkanı Max Kuball, gidilmesi hayal olan ülkelere araştırma gezileri düzenlediklerini belirterek “Fakat bir gün Türkiye’nin düzenlediğimiz araştırma gezileri için güvensiz bir ülkeye dönüşeceği aklımızın ucundan bile geçmezdi. Bu, hem Türk, hem de Alman gazetecilerine yönelik bir tehdit” dedi. Hükümeti bağımsız gazeteciliğe izin vermeye çağıran Kuball, “Bir ülkenin gücünü eleştiriye izin vermesi ve bunlara katlanabilmesi gösterir” diye konuştu.

Tek seçenek hapishane

Alman Gazeteciler Cemiyeti (DJV) Başkanı Frank Überall ise Türkiye’nin dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine dönüştüğünü kaydederek, “Yaklaşık 170 gazeteci demir parmaklıklar ardında. ‘Suçları’ eleştirel ve bağımsız habercilik yapmak. Başka ülkelerde gazetecilik ödülleri dağıtılırken, Türkiye’nin gazetecilere sunabildiği tek şey hapishane. Bu durum sona ermeli” dedi. Mektubu imzalayan kuruluşlar Almanya hükümetini de göreve çağırarak gelecekte Alman gazetecilerini yurtdışında korumak için daha etkili önlemler almasını talep etti. Almanya hükümetinin sürekli ve kararlılıkla Deniz Yücel, Meşale Tolu ve siyasi nedenlerle tutuklanan bütün diğer Almanların haklarını savunması gerektiğini ifade ettiler.