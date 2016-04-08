T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Erdoğan'a tepki

Almanya hükümeti, geri kabul anlaşmasındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini geri çevirdi.

08 Nisan 2016 12:19


Almanya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Türkiye'nin anlaşmayı uygulamayacağı şeklindeki sözlerini geri çevirdi.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, ‘Bild' gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, Türkiye ile varılan anlaşmanın uygulanmasında gecikme olmadığını söyledi.

Sözcü, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluk alanına giren yükümlülüklerin yerine getirilmekte olduğunu ve ilk grup Suriyeli mültecinin Almanya'ya getirildiğini söyledi.

Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şayet Avrupa Birliği, atması gereken adımları atmaz, taahhütlerini yerine getirmezse, Türkiye de anlaşmayı uygulamaz. Şahsen, benim onayımdan geçecek olan bu tür şeylerde asla bir iade onay almaz. Çünkü her şey verilen söz neyse, mutabakat metni neyse o metne göre olur." demişti.

“Gönderilenlerin tamamını Türkiye geri alacakmış, Türkiye tampon bölgeye dönecekmiş gibi aslı astarı olmayan ifadelerle, yalanlarla milletimizi tedirgin etmeye çalışıyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Geri Kabul Anlaşması'nın sorgusuz, sualsiz, şartsız iadeyi mümkün kıldığını iddia etmenin hakikati tahrif etmek olduğunu ve geri kabulün ancak ilgili ülkenin onayı ve rızasıyla yapılabileceğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaCumhurbaşkanı ErdoğanTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa BirliğiTürkiyeBakanlığıSuriyeliErdoğanAvrupa BirliğiCumhurbaşkanı Erdoğan Geri Kabul AnlaşmasıDeutsche Welle Türkçe DWKNA/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24