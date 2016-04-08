Almanya'dan Erdoğan'a tepki



Almanya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Türkiye'nin anlaşmayı uygulamayacağı şeklindeki sözlerini geri çevirdi.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, ‘Bild' gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, Türkiye ile varılan anlaşmanın uygulanmasında gecikme olmadığını söyledi.

Sözcü, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluk alanına giren yükümlülüklerin yerine getirilmekte olduğunu ve ilk grup Suriyeli mültecinin Almanya'ya getirildiğini söyledi.

Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şayet Avrupa Birliği, atması gereken adımları atmaz, taahhütlerini yerine getirmezse, Türkiye de anlaşmayı uygulamaz. Şahsen, benim onayımdan geçecek olan bu tür şeylerde asla bir iade onay almaz. Çünkü her şey verilen söz neyse, mutabakat metni neyse o metne göre olur." demişti.

“Gönderilenlerin tamamını Türkiye geri alacakmış, Türkiye tampon bölgeye dönecekmiş gibi aslı astarı olmayan ifadelerle, yalanlarla milletimizi tedirgin etmeye çalışıyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Geri Kabul Anlaşması'nın sorgusuz, sualsiz, şartsız iadeyi mümkün kıldığını iddia etmenin hakikati tahrif etmek olduğunu ve geri kabulün ancak ilgili ülkenin onayı ve rızasıyla yapılabileceğini söylemişti.