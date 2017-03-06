Almanya'dan Erdoğan'a 'soğukkanlılık' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk bakanların Almanya'daki referandum etkinliklerinin iptal edilmesi ile ilgili yaptığı 'Nazi' suçlamasına Alman hükümetinden yanıt geldi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Demokratik bir ülke olan Almanya'nın politikalarının Nasyonalsosyalizm ile eş tutulmasını kesin bir şekilde reddediyoruz" dedi.

Nasyonalsosyalizm ile ilgili karşılatırmaların her zaman için 'saçma' ve 'yersiz' olduğunu kaydeden Seibert, "Çünkü bu karşılaştırmaların hepsi aynı şeye, Nasyonalsosyalistlerin işlediği insanlık suçlarının zararsız gösterilmesine hizmet ediyor. Bu karşılaştırmalar kendi kendini anlamsızlaştırıyor" dedi.

"Derin görüş ayrılıkları içindeyiz"

Alman hükümetinin Türkiye ile iyi ilişkilere büyük önem verdiğini vurgulayan Seibert, "Ancak bu günlerde derin görüş ayrılıkları söz konusu" diye konuştu. Hükümet sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da diğer Türk hükümet yetkililerinin Almanya'daki olası referandum etkinlikleri konusunda ise 'Alman hükümetinin seyahat yasaklarına dair bir çalışması bulunmamaktadır. Ancak bu tür ziyaretlerin önceden açık bir şekilde bildirilmesi gerekmektedir" açıklaması yaptı. Alman kamuoyu ve siyasetinde Türk yetkililerin Almanya'da referandum etkinliklerine katılımının yasaklanması tartışmaları patlak vermişti.

"Diyaloğu korumalıyız"

Partnerler olarak tüm görüş ayrılıkları konusunda tartışılması gerektiğini kaydeden Seibert, Almanya ve Türkiye'nin farklılıkları konusunda diyalog içinde bulunması gerektiğini belirterek, soğukkanlılığın korunması çağrısı yaptı.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması çağrısını da yineledi. Deniz Yücel için adil ve hukuk devletine uygun bir muamele talep ettiklerini belirten Seibert, "Yücel'in mümkün olduğunca yakın zamanda yeniden özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz" dedi.

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AFP,dpa/BK,BÖ