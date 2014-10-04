Almanya’dan Erbil’e askeri eğitim merkezi



ABD'nin yardım isteği üzerine Alman hükümeti IŞİD ile mücadelede verdiği desteği artırmaya hazırlanıyor.

Alman haber ajansı dpa'nın verdiği bilgilere göre Alman Ordusu Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesindeki yükümlülüklerini artıracak.

Erbil'e bir askeri eğitim merkezinin açılmasının yanı sıra Irak güvenlik güçlerinin eğitimine katkı sunulması ve yönetim kademesindeki ek subayların bölgeye gönderilmesi gündemde olan adımlar arasında.

Spiegel Online bu bilgilerin Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen tarafından cuma akşamı federal meclise verilen brifingde yer aldığını yazdı.

Savunma Bakanlığı da bugün basında yer alan bilgileri doğruladı.

Halihazırda Alman ordusundan 13 asker Kürt Peşmerge güçlerine eğitim vermek üzere Erbil'de görev yapıyor.