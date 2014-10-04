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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’dan Erbil’e askeri eğitim merkezi

Alman ordusu IŞİD ile mücadele kapsamında Peşmerge güçlerine eğitim vermek üzere Erbil’de bir askerî eğitim merkezi açmayı gündemine aldı.

04 Ekim 2014 17:42


ABD'nin yardım isteği üzerine Alman hükümeti IŞİD ile mücadelede verdiği desteği artırmaya hazırlanıyor.

Alman haber ajansı dpa'nın verdiği bilgilere göre Alman Ordusu Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesindeki yükümlülüklerini artıracak.

Erbil'e bir askeri eğitim merkezinin açılmasının yanı sıra Irak güvenlik güçlerinin eğitimine katkı sunulması ve yönetim kademesindeki ek subayların bölgeye gönderilmesi gündemde olan adımlar arasında.

Spiegel Online bu bilgilerin Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen tarafından cuma akşamı federal meclise verilen brifingde yer aldığını yazdı.

Savunma Bakanlığı da bugün basında yer alan bilgileri doğruladı.

Halihazırda Alman ordusundan 13 asker Kürt Peşmerge güçlerine eğitim vermek üzere Erbil'de görev yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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