Almanya’dan Diyanet'e soruşturma

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB'e bağlı imamların 'casusluk' yaptığına ilişkin iddialara yönelik soruşturmalar devam ediyor. Alman NDR, WDR ve Süddeutsche Yeitung adlı yayın kuruluşlarının yaptığı araştırmaya göre, Federal Savcılık, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yurtdışı İlişkilerinden sorumlu Prof. Halife Keskin hakkında soruşturma başlattı. Casuslukla suçlanan Keskin hakkındaki soruşturma, içeriden gelen bir bilgiye dayanılarak başlatıldı.

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanlığının geçen yıl TBMM Darbe Komisyonuna gönderdiği belgelerde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen yapılanmasının yurt dışı faaliyetleri ve yapılanması hakkında 38 farklı ülkede din görevlileri aracılığıyla istihbarat raporları hazırladığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Ilıcalı’nın hazırladığı özel haberde, 38 farklı ülke hakkında hazırlanan 50’ye yakın raporlardan bazılarında, istihbarat çalışması yapan din görevlileri ve imamların görev yaptığı cami isimleriyle birlikte raporlarda yer aldığı, bazı raporlarda ise ilgili ülkenin koordinatör din görevlilerinin isimlerinin bulunduğu belirtildi. Bu belgeler arasında “Köln Din Hizmetleri Ataşeliği 2. Bölge Camileri Avrasya Şûrası Raporları başlığı altında cami görevlileri tarafından hazırlanan raporlar dikkat çekti. Konu Alman medyasına yansıyınca DİTİB 12 Aralık 2016’da açıklama yaptı ve suçlamaları geri çevirdi. Ancak 19 Aralık’ta DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa yaptığı açıklamada, imamların bilgi topladığını teslim etti, bundan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Alboğa “casusluk” suçlamalarını ise reddetti.

DİTİB’e ait camilerde görevli bazı imamların Fethullah Gülen yapılanması hakkında camilere gelen cemaat üyeleri ya da yaşadıkları yerlerde yaşayan sempatizanlar hakkında Ankara’ya bilgi notları gönderdiği iddia ediliyor. İmamların 28 kişi ve 11 kurum hakkında Ankara’ya bilgi aktardığı belirtiliyor. Listelerin Diyanet İşleri Başkanlığının emriyle Köln, Düsseldorf ve Münih başkonsoloslukları bölgesinde DİTİB imamları tarafından hazırlandığı ve Ankara’ya iletildiği belirtiliyor. Kuzey Ren Vestfalya hükümeti, DİTİB’in devlet okullarında çalışan en az beş öğretmeni de Türk mercilerine Fethullah Gülen yapılanmasına mensup oldukları gerekçesiyle ihbar ettiğini doğruladı.

Alman istihbarat servisinin elindeki verilere göre, Türkiye’nin Köln, Düsseldorf ve Münih Konsolosluklarındaki din hizmetleri ataşeleri Diyanet İşlerine üç rapor gönderdi. Başka belgelerin de gönderilmiş olabileceği üzerinde duran Anayasayı Koruma Teşkilatı tüm casusluk faaliyetinin din hizmetleri ataşeleri tarafından yönlendirildiği görüşünde.

Federal Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 Şubat 2017 tarihinde DİTİB’e bağlı dört imamın evlerinde arama yapıldı. Başsavcılık operasyonun casusluk iddialarıyla ilgili olarak kanıt bulunması amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonu Federal Emniyet Teşkilatı gerçekleştirdi. Anayasayı Koruma Teşkilatı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başkanı Burkhard Freier, şubat başında Düsseldorf’ta Eyalet Meclisi İç Komisyonuna verdiği bilgide, 33 şahıs ve 11 eğitim kuruluşunun imamlar tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına ihbar edildiğini söyledi. Freier casusluk yapan en az 13 imamın olduğunu belirtti.

Freier Rheinland-Pfalz eyaletindeki üç camii cemaatinden de imamların bilgi topladığını açıkladı. Alman medyası 25 Ocak’ta DİTİB’in geçen yıl aralık ayı ortasında casusluk skandalında adı geçen iki imamı ülkeye çağırdığını yazdı. Amacın bu imamların yargılanmasının engellenmek istemesi olduğu ileri sürüldü. 5 Şubat 2017 tarihinde ise DİTİB’e bağlı iki imamın sözleşmeye uygun işten çıkarılmadıkları gerekçesiyle Köln İş Mahkemesinde dava açılması talebinde bulunduğu ortaya çıktı. İmamların mahkeme başvurusunu yıl sonunda yaptığı belirtildi.



