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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan beklenti büyük

ABD'de Almanya'nın İslam Devleti örgütüyle mücadeleye yeterli destek sağlamadığı eleştirileri yöneltiliyor. Peki ABD'nin Almanya'dan ne gibi beklentileri var? Almanya mücadelenin neresinde olacak?

21 Eylül 2014 18:26


BM Güvenlik Konseyi, cuma günü New York'ta İslam Devleti örgütünün görüşüldüğü ve Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in de katıldığı özel oturumun ardından bir açıklama yapıldı. Konsey, ortak açıklamasında, Bağdat hükümetinin terörle mücadele konusunda uluslararası düzeyde destekleneceğini bildirdi. Toplantıda konuşan Steinmeier, Amerikalı mevkidaşı John Kerry gibi, Irak'ın yalnız bırakılmaması için ortak bir tavır sergilenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Steinmeier'in çantasındaki acil öneri paketinde ise mültecilere yönelik insani yardımın artırılması, yabancı ülkelerden bölgeye savaşmak için gelenlerin engellenmesi, yeni Irak hükümetinin desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye bir temsilci göndermesi yer aldı. Bakan ayrıca Almanya'nın Kürtlere gönderdiği silahlarlara vurgu yaptı. Ancak Almanya'nın Kürtlere silah göndermesi, ABD'de bazı kesimlerce İslam Devleti örgütüyle mücadelede "yetersiz" bir adım olarak görülüyor.

"Beklentiler büyük"

Amerikalıların Almanya'dan daha büyük beklentiler içinde olduğunu belirten Washington merkezli düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi'nden (Center for American Progress) Michael Werz, Deutsche Welle'ye şu açıklamalarda bulundu:

"Amerikalılar bunu açıkça dile getirmeseler bile, aslında beklentiler büyük. Washington'da insanlarla konuştuğunuzda, Almanya'nın uzun vadeli olarak hava operasyonlarına katılması beklentisi var. Öncelikle de Suriyeli muhaliflerin desteklenmesi, silah yardımı, askeri eğitim konularında işbirliği yapılması gibi beklentiler de var. Ayrıca Irak ordusunun da İslam Devleti teröristleriyle başarıyla mücadele edecek hale getirilmesinde Almanya'ya daha fazla görev düştüğüne inanılıyor."

Steinmeier'den DW'ye açıklama

Deutsche Welle'nin sorularını yanıtlayan Steinmeier ise Almanya'nın terörle mücadeleye yeterli destek vermediği şeklindeki eleştirileri reddetti. Steinmeier, Almanya'nın sağladığı katkının azımsanmayacak denli büyük olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bilakis, şimdiye kadar yaptıklarımız kabul görmenin ötesinde diğer ülkelerin aldığı kararların çok daha üzerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, bizden yeni talepler olduğunu da şimdiye kadar işitmedim. Ancak biz elbette bundan sonrası için de politik çabalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü sonuçta sadece hava operasyonları, hava desteği, sadece silah sevkiyatı söz konusu değil. Bilakis, bunların tümümün politik bir stratejiye dönüştürmesi söz konusu. Meselemiz aslında budur."

"Yeni görevler yüklenebilir"

Steinmeier aksini iddia etse de Washington Post gazetesinin eski Berlin temsilcisi William Drozdiak'a göre de Amerika'nın Almanya'dan beklentisi Kürtlere silah sevkiyatını aşıyor. Drozdiak, önümüzdeki süreçte yaşanacakların Almanya'ya yeni görevler yükleyebileceğini belirterek görüşlerini şöyle dile getirdi:

"ABD'nin Irak'a özel birlikler göndermesi konusu büyük olasılıkla yeniden tartışma konusu olacak. Eğer bu gerçekleşirse, o zaman ABD, İngiltere ve Fransa, Almanya'nın da kendileri gibi sürece katkı sunmasını bekleyecetir. Sonuçta, Almanya'nın gelecekte daha fazla sorumluluk yükleneceğine dair sözü var."

Drozdiak'a göre bu durumda Almanya'nın imdadına İran'la yürüttüğü diplomatik ilişkiler yetişebilir. Çünkü İran'ın, İslam Devleti örgütüyle mücadeledeki rolü giderek artıyor. İran, bölgedeki Şii kuvvetlere destek veriyor. Bunlar örgüte göre daha güçlüler. Drozdiak, Almanya'nın İran'la yürüttüğü olumlu diyaloglar sayesinde, İran'ın da terörle mücadelede etkin hale getirilmesini sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak Michael Werz ise İslam Devleti örgütünün ortadan kaldırılması için öncelikle ABD ve Avrupa ülkelerin kenetlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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