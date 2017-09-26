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Deutsche Welle

Almanya’dan bağımsızlık referandumuna tepki

Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuna Almanya'dan eleştiri geldi. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Kürtlere tek taraflı adımlardan kaçınmaları çağrı yaptı. Rusya da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

26 Eylül 2017 23:21

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Pazartesi günü Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunu eleştirdi ve bölgede tansiyonun daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

Berlin’de salı günü açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, IKBY'nin 25 Eylül Pazartesi günü Kuzey Irak'ta düzenlediği bağımsızlık referandumunu "üzücü” bir olay olarak değerlendirdi.

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin bu kararı "tereddütlere, ikazlara ve uluslararası toplumun ortak tavsiyesini dikkate almadan verdiğini" belirten Gabriel, Almanya’nın bu adımın bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmesinden endişe ettiğini söyledi.

Gabriel, Kürtlerin “bağımsızlık için tek taraflı bir adım” atmaktan kaçınmaları gerektiğini ifade etti ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların da diyalog ile çözülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya da tepkili

IKBY'nin düzenlediği referanduma Rusya da tepki gösterdi. Moskova’da salı günü bir açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın bağımsızlık referandumuna şüpheyle yaklaştığını söyledi.

Peskov, Irak’ın toprak ve siyasi bütünlüğünün bölgedeki istikrar ve güvenlik için çok önemli olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü ilk önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile, ardından da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda konuşmuştu. Bu görüşmeler sonrasında Kremlin, Putin’in 28 Eylül Perşembe günü Ankara'ya bir günlük ziyarette bulunacağını ve burada Erdoğan ile görüşeceğini belirtmişti.

İran'da meclis toplanıyor

Referandumun yapılmasına karşı çıkan komşu İran da referandumla ilgili gelişmeleri yakından izliyor. İran'daki ISNA haber ajansına göre İran Meclisi 27 Eylül Çarşamba günü Kuzey Irak’taki referandumu görüşmek üzere toplanacak. Bu toplantının sonucunda İran’ın IKBY’deki referandumu tanımaması kararının çıkması bekleniyor.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yayın kuruluşu Rudaw'ın yayınladığı ilk sonuçlara göre, Kuzey Irak'ta yapılan referandumdan yüzde 90'lık bir destekle bağımsızlık kararı çıktı. Resmi sonuçların önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

ABD de Kuzey Irak'ta IKBY'nin düzenlediği bağımsızlık referandumundan hayal kırıklığı duyduğunu açıklamış, bölgede istikrarsızlığı artıracak adımlardan kaçınılması yönünde çağrı yapmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/DÇ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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