-Almanya'dan Avrupa Merkez Bankasına eleştiri BERLİN (A.A) - 24.08.2011 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Avrupa Merkez Bankası'nı (EZB), bazı avro ülkelerinde yaşanan borç kriziyle ilgili tutumundan dolayı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Wulff, Almanya'nın güneyindeki Bodensee gölünün kenarında bulunan Lindau kentinde, ekonomi dalında Nobel ödülü alan davetlilerin katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, EZB'nin, bazı ülkelere ait devlet bonolarını büyük miktarda satın almasının hukuki açıdan düşündürücü olduğunu söyledi. EZB'nin bu tutumuyla yetkilerini aştığını ifade eden Wulff, bu durumun, en iyi olasılıkla sadece geçici bir süre hoş görülebileceğini, EZB yetkililerinin bir an önce, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan temel ilkelerine dönmesi gerektiğini kaydetti. Borç kriziyle ilgili olarak bazı ülkelerin tutumunu da eleştiren Wulff, bazı ülkelerde bankacılık sektörünün hala istikrarsız olduğunu, devlet borçlarının rekor düzeye ulaştığını, büyümenin ve rekabet yeteneğinin artırılmasının önündeki temel sorunların da halen mevcut olduğunu belirtti.