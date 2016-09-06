Almanya'dan Aslı Erdoğan'a destek



İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na bu yıl onur konuğu olarak katılacak Almanya, Türk yazarlarla dayanışma içinde olduğunu göstermek istiyor. Frankfurt Kitap Fuarı Uluslararası Proje Sorumlusu Bärbel Becker, İstanbul'da yaptığı açıklamada "İşlerini zor şartlarda yapmak durumunda kalan meslektaşlarımıza desteğimize ilişkin bir işaret vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Becker, Türkiye'de yaklaşık iki hafta önce "terör propagandası" nedeniyle tutuklanan yazar Aslı Erdoğan'ın 2008 yılında Türkiye'nin konuk ülke olduğu Frankfurt Kitap Fuarı'na katılan Türk heyet içinde olduğunu belirtti. Bärbel Becker, Türkiye'de yayın evlerinin kapatılmasını da büyük bir endişeyle izlediklerini ifade etti.

Almanya bu yıl Onur Konuğu olduğu fuara 12 ile15 Kasım tarihleri arasında "kelimeler değiştirir" başlığıyla katılacak. Almanya'dan fuarda 29 yayın evi ve kültür kuruluşu yer alacak. Onun üzerinde Alman yazar, katılımcılara eserlerinden okumalar yapacak. Almanya'dan fuara katılacak yazarlar arasında Ilija Trojanow, Olga Grjasnowa, Silke Scheuermann, Peter Schneider, Judith Kuckart ve Emine Sevgi Özdamar yer alıyor.

Fuarda ayrıca basın ve düşünce özgürlüğünün konuşulacağı bir tartışma forumu düzenlenecek. Frankfurt Kitap Fuarı, organizasyonu Goethe Enstitüsü, Dışişleri Bakanlığı, Federal Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlıyor.

İstanbul Goethe Enstitüsü Direktörü Reimar Volker gergin bir dönemde yazarlar, okuyucular, Almanya ve Türkiye'den katılımcılar arasındaki görüş alışverişinin önemli olduğunu vurguladı.