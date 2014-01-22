Almanya'dan AKP'ye: Avrupa Birliği müzakerelerini riske atıyorsunuz!

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında ziyaret edeceği Almanya’nın Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, polis ve yargıya yönelik hükümet tasarruflarının Avrupa Birliği (AB) müzakerelerini riske attığını söyledi.

Brüksel’den yayın yapan haber sitesi ‘EUobserver’da yer alan habere göre Alman Dışişleri Bakanı, Türkiye’deki gelişmeleri Avrupalı meslektaşları ile görüştü. Velantina Pop ve Andrew Retmann imzasıyla yayınlanan haberde Steinmeier’in Avrupalıların cevap alamadığı “birçok soru” olduğunu ve Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ilkesine dönmesinin “bir mecburiyet” olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Zaman'da yer alan habere göre, Alman Dışişleri Bakanı, şu an için kimsenin yeni fasılların açılmasını engelleme düşüncesinde olmadığını ancak tatmin edici cevaplar alınamaması durumunda tartışmanın kaçınılmaz olacağını vurguladı.

'Gülen'i suçlamak, eski komünist Doğu Avrupa'yı andırıyor'

Erdoğan’ın 17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk operasyonundan Fethullah Gülen cemaatini sorumlu tuttuğunu belirten haber, ancak bu tezin “Brüksel’de pek alıcısının olmadığına” işaret etti. Haberde ismi zikredilmeyen bir AB yetkilisi Erdoğan’ın tavrını Komünist dönemin Doğu Avrupa ülkelerinin otoriter liderlerine benzetti. AB yetkilisi, “(Erdoğan’ın yaklaşımı) Otoriter liderlerin bütün sorunları yabancı komplolara bağladığı Komünist dönemin Doğu Avrupası’nı hatırlatıyor.” dedi.