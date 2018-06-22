Almanya'dan AGİT gözlemcisinin Türkiye'ye alınmamasına tepki

Alman Dışişleri Bakanlığı, Sol Parti milletvekili Andrej Hunko'nun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi olarak Türkiye'ye girişinin izin verilmemesini değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Alman milletvekili Hunko'ya konulan seyahat yasağının kaldırılması için çalışıldığını belirtti. Bakanlık açıklamasında, "AGİT de bu gelişme nedeniyle Türk tarafıyla iletişim hâlinde. AGİT üyeleri seçimlerin gözlemlenmesinde önemli bir katkı sunuyor ve böylece demokrasi ve hukuk devletini de güçlendiriyor" denildi.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen konuyla ilgili açıklamasında kararı eleştirdi. Türkiye'de Pazar günkü seçimlerin "özgür ve adil yapılmayacağını" dile getiren Dağdelen, "Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilmek ve gücünü, kabul ettirdiği anayasa referandumuyla genişletmek istiyor" dedi.

Hunko: Hukuka aykırı

AGİT seçim gözlemcisi ve Sol Parti milletvekili Andrej Hunko, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, AGİT gözlemcisi olarak 24 Haziran seçimlerini izlemek için Ankara'ya gitmek üzere Viyana'da uçağa bindiğini, kendisine giriş izni verilmediği bilgisini alınca uçaktan indiğini söylemişti. Türkiye'nin Viyana'daki AGİT Daimi Temsilcisi'nin AGİT'i konuyla ilgili bilgilendirdiğini belirten Hunko gerekçe olarak "terör destekçiliği suçlamasının" sunulduğunu belirtmişti. Türkiye'nin attığı bu adımın hukuka aykırı olduğunu söyleyen Hunko, "Seçim gözlemlerinin temel prensiplerinden biri şudur: Heyeti davet eden ülke delegasyonları belirleyemez" demişti. Hunko, "AGİT bunu kabul edemez. Bu çok eleştirel, bunu istemiyoruz denemez. Bu hukuki değil. Tabii AGİT'in de bu konuda icrai araçları yok. Bu da her zaman bir sorun" diye konuşmuştu.

İsveç milletvekiline de giriş yasağı

Türkiye Hunko'nun yanı sıra İsveç Yeşiller Partisi milletvekili Jabar Amin'in de aynı şekilde AGİT gözlemcisi olarak girişine izin vermedi. Amin yaptığı açıklamada, İstanbul'da havalimanında pasaport kontrolü sırasında ülkeye giriş yasağı olduğunu öğrendiğini, polis memurlarının pasaportunu aldıklarını ve "talimatın yukarıdan geldiği" bilgisini verdiklerini ifade etti. Amin, "Türk makamlarının AGİT'in çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek bu adımı konusunda hayal kırıklığı içindeyiz" diye konuştu. İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom de Amin'e konulan giriş yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir seçim gözlemcisinin Türkiye'ye girişinin engellenmesi kabul edilemez" dedi.

Alman Dışişleri Türkiye'deki gidişatı olumsuz görüyor

Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de ifade özgürlüğü ve hukuk devleti konularında olumsuz bir gidişat olduğu görüşünde. Reuters'ın haberine göre, Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Almanya’nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, medyada yer alan haberlere dayandırarak, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye'de 117 bin 101 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Roth gözaltına alınanlardan 53 bin 342'sinin Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle Haziran başı itibarıyla tutuklu olduğunu söyledi. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de hâlihazırda altı Alman siyasi gerekçeler yüzünden tutuklu bulunuyor. Alman Yazı İşleri Ağı'nın (Redaksionsnetzwerk) haberine göre, Türkiye 29 Alman'ın ülkeyi terk etmesine izin vermiyor.

dpa,rtr,AFP/HT,CÖ

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