Almanya'dan Afganistan'a takviye asker

T24 - Almanya, Londra'da yapılacak Uluslararası Afganistan Konferansı öncesinde Afganistan stratejisini belirledi. Merkel hükümeti ülkeye takviye asker göndermeyi planlıyor.



Hafta başında Başbakanlık'ta Dışişleri, İçişleri, Savunma ve Kalkınma Bakanları'yla toplantı yaparak Afganistan konusunda görüş alışverişinde bulunan Başbakan Angela Merkel bugün gazetecilere konu hakkında bilgi verdi. Merkel açıklamasında Afganistan'a 850 takviye asker göndermeyi planladıklarını belirtti. Bu askerlerin 350'sinin parlamento seçimlerinde güvenliği sağlamada görev yapacağını dile getiren Merkel, geri kalanın ise ülkedeki yeniden inşa çalışmalarında ve askerlerle polisleri eğitmede görev alacağını kaydetti. Başbakan, Afganistan'daki askerlerin eğitilmesinde hali hazırda 280 askerin görev yaptığını, bu sayının gelecekte 1400'e çıkacağını söyledi. Başbakan 2011 yılının sonunda Afgan askerlerinin, eğitim görevini Alman askerlerinden devralmasını planladıklarını da sözlerine ekledi.



Mali yardım artıyor



Alman hükümeti bunun yanı sıra ülkedeki yeniden imar çalışmalarına ayırdığı miktarı da artırıyor. Merkel'ın verdiği bilgiye göre Almanya Afganistan'a bu yıl toplam 430 milyon euro yardım yapacak.



Westerwelle'nin açıklaması



Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, asker sayısının ilk planda artırılacağını, ancak önümüzdeki yıldan itibaren buradaki Alman birliklerinin çekilmeye başlayacağını belirtti. Dışişleri Bakanı, hükümetin yeni Afganistan stratejisinin, askerlerin ülkeden çekilmesi perspektifine dayandığını da sözlerine ekledi.



Sosyal Demokratlar eleştirdi



Almanya Başbakanı Merkel hükümetin yeni Afganistan stratejisi hakkında bugün diğer partileri de bilgilendirdi. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel, hükümetin planını eleştirdi. Gabriel, Alman askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda soru işaretlerinin bulunduğunu söyleyerek, hükümetin bu konudaki planlarını iyileştirmesi gerektiğini savundu.



Alman hükümeti yeni Afganistan stratejisini, perşembe günü Londra'da yapılacak Uluslararası Afganistan Konferansı'nda açıklayacak.