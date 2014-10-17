Almanya'dan ABD'ye uyarı

Almanya hükümetinin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) ülke içindeki faaliyetlerini araştırmak üzere Alman Federal Meclisi bünyesinde kurulan Araştırma Komisyonu'nu "hassas bilgilerin gizli kalması gerektiği yönünde" uyardığı bildirildi.

NSA Araştırma Komisiyonu'da yapılan oturumda Başbakanlık Dairesi ve Özel İşlerden Sorumlu Bakan Peter Altmaier'in, Komisyon Başkanı Patrick Sensburg'a gizli olarak sınıflandırılan belgelerin gizliliğinin korunması gerektiğini içeren mektup gönderdiği ifade edildi.

Altmaier, mektubunda komisyona dosyaların gönderildikten sonra medyada gizli belgelerden alıntıların yer aldığına işaret ettiği belirtilerek, bunun tekrarlanması durumunda suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Gizli belgelerin izinsiz bir şekilde başkalarına aktarılmasının, Almanya'nın dış ve güvenlik politikasına ve olayın aydınlatılmasına zarar verdiğini ifade eden Altmaier, bu konuda komisyonun çok duyarlı olmasını rica ettiği ifade edildi.

Altmaier'in bunun yanı sıra Başbakanlıkta bu dosyalarla uğraşan çalışanlardan da yazılı beyan isteyeceği bildirildi.

Komisyon üyesi muhalefet partilerinin temsilcileri ise Altmaier'e tepki göstererek, gönderilen mektubu tehdit olarak algıladıklarını ifade ettiler.

Sol Partili komisyon üyesi Martina Renner, mektupta yer alan iddiaların temelsiz olduğunu belirterek, bunun bir gerilime yol açtığını, Başbakanlığın bu mektubu geri çekmesini istedi.

Yeşiller Partili komisyon üyesi Hans-Christian Ströbele de bunun bir tehdit mektubu olarak niteleyerek, komisyonun bu şekilde çalışamayacağını ifade etti.

Öte yanan bugün yapılan oturum eksik dosyaların komisyona ulaşmasından dolayı zamanından önce sonlandırıldı.

Almanya dış istihbaratından sorumlu Federal İstihbarat Teşkilatı'nda (BND), birkaç yıl önce Bad Aibling'deki üste NSA ile yapılan işbirliği konularından sorumlu çalışanın dinlenmesine başlandıktan kısa bir sürenin ardından sona erdi.

Komisyon Başkanı Sensburg, ifade veren kişinin, komisyon üyelerinin sahip olmadığı kapsamlı ve önemli dosyalara sahip olduğunu, bu şartlar altında bu dinlenmenin gerçekleşeceğinin mümkün olmadığını belirtti.

Hükümetten gerekli olan dosyaları komisyona iletmesini talep eden Sensburg, oturumu 6 Kasım'a erteledi.

NSA'nın eski sistem analisti Edward Snowden'ın geçen yıl basına sızdırdığı belgeler, NSA'nın dünya genelindeki dinleme faaliyetlerini ortaya çıkarmıştı. Rusya'da iltica hakkı verilen Snowden'ın ifşa ettiği belgelerde NSA'nın Alman vatandaşlarını ve başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere bazı siyasetçileri dinlediği iddia edilmişti. Mart ayında Federal Meclis'te söz konusu iddiaları araştırmak üzere NSA Araştırma Komisyonu kurulmuştu.