Almanya'dan ABD'nin ekonomide 'anemik büyüme' eleştirisine yanıt

'Rekabet göstergesi'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip ve bölgenin son yıllardaki büyümesinde en büyük pay bu ülkeye ait.

Almanya ihracat sayesinde, Euro Bölgesi'ndeki borç krizinin olumsuz etkilerinden korunabildi.

Almanya bu yıl resesyondan kıl payı kurtulmuş, ikinci çeyrekte ise tüketici ve işletmelerin artan talepleri gayri safi yurt içi hasılanın yükselmesini sağlamıştı.

Fakat ABD Hazine raporunda, Almanya ekonomisinin ihracata bağlı olması ve iç talepteki yavaş büyüme nedeniyle Avrupa'daki büyümenin "dengelenmesini engellediği" ifade edildi.

Raporda, "Bunun sonucu olarak Euro Bölgesi'nde ve dünya ekonomisinde deflasyonist bir eğilim oluştu." deniyor.

Almanya, bu iddiaları reddederek "cari işlemler fazlası, Alman ekonomisinin rekabet gücünün ve Almanya'nın kaliteli ürünlerine küresel talebin göstergesidir" dedi.