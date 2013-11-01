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Ekonomi

Almanya'dan ABD'nin ekonomide 'anemik büyüme' eleştirisine yanıt

ABD hazine raporunda Almanya'nın ihracata dayalı ekonomi politikasının eleştirilmesinin ardından Almanya bu eleştiriyi 'anlaşılmaz' olarak niteledi

01 Kasım 2013 16:26

ABD Hazinesi'nin hazırladığı bir raporda, Almanya'nın ekonomik büyümede ihracata bağımlı olmasının Euro Bölgesi'ni ve küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği ifade edilmişti.

Raporda, Almanya'nın iç talebindeki büyüme ise "anemik" olarak nitelenmişti. Almanya Maliye Bakanı, ekonomide "dengesizlik olmadığını", cari işlemler fazlasının endişe vermemesi gerektiğini söyledi.

 

'Rekabet göstergesi'

 
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip ve bölgenin son yıllardaki büyümesinde en büyük pay bu ülkeye ait.
 
Almanya ihracat sayesinde, Euro Bölgesi'ndeki borç krizinin olumsuz etkilerinden korunabildi.
 
Almanya bu yıl resesyondan kıl payı kurtulmuş, ikinci çeyrekte ise tüketici ve işletmelerin artan talepleri gayri safi yurt içi hasılanın yükselmesini sağlamıştı.
 
Fakat ABD Hazine raporunda, Almanya ekonomisinin ihracata bağlı olması ve iç talepteki yavaş büyüme nedeniyle Avrupa'daki büyümenin "dengelenmesini engellediği" ifade edildi.
 
Raporda, "Bunun sonucu olarak Euro Bölgesi'nde ve dünya ekonomisinde deflasyonist bir eğilim oluştu." deniyor.
 
Almanya, bu iddiaları reddederek "cari işlemler fazlası, Alman ekonomisinin rekabet gücünün ve Almanya'nın kaliteli ürünlerine küresel talebin göstergesidir" dedi.
 

 

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