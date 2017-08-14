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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan ABD'li aşırı sağcılara kınama

Alman hükümeti ABD'nin Charlottesville kentinde düzenlenen ırkçı gösterileri sert bir dille kınadı. Adalet Bakanı Maas da ABD Başkanı Trump'ın ırkçı gruplara karşı net bir tavır göstermemesini eleştirdi.

14 Ağustos 2017 19:51

Federal Alman hükümeti, son günlerde ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde düzenlenen aşırı sağcı ve ırkçı gösterilere katılanları sert bir biçimde kınadı.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "düşüncelerinin yaşamını yitiren kişi ve yaralananların yakınları ve arkadaşlarıyla olduğunu" söyledi.

Irkçı protestolar kapsamında "tüm yönleriyle iğrenç sahneler" yaşandığına değinen Seibert, aşırı sağcı eylemcilerin "açık ve en çirkin surette" ırkçılık ve antisemitizm sergilediğini söyledi.

Söz konusu durumu "tiksindirici" olarak niteleyen Seibert, federal hükümetin siyaseten bunun tamamıyla zıttı için çalıştığını dile getirdi. Seibert, federal hükümetin ırkçı eylemlere karşı protesto düzenleyenlerle dayanışma içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Trump'a kınama

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ise "her iki tarafın da şiddete başvurduğuna" vurgu yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumunu eleştirdi. Maas, Trump'ın aşırı sağcı şiddet karşısında "kem küm eden" bir tavır takınmasının "ölümcül" olduğunu söyledi. Maas, "Tüm demokratlar ırkçılığa karşı sesini açıkça yükseltmeli. Açık bir tutum sergilemeyenlerse neonazileri cesaretlendirmekten kaçınmalı" dedi.

Donald Trump'ın konuyla ilgili yayınladığı kınama mesajında ırkçılıktan söz etmemesi Amerikan insan hakları savunucuları ve siyasetçileri tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

Gösterilerdeki gerginlik cumartesi günü tırmanmış ve bir otomobilin kasıtlı olarak karşı protestoda bulunan grubun arasına dalması sonucu bir kişi yaşamışını yitirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA/DW, BÜ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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