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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan ABD seçimlerine ilk tepkiler

Donald Trump'ın ABD'nin 45'inci başkanı seçilmesi, Almanya'da birçok siyasetçide şok etkisi yarattı.

09 Kasım 2016 14:08

ABD'deki seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın başkan seçilmesine yönelik Almanya'dan ilk gelen tepkiler gelmeye başladı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olmasını "ağır bir şok” olarak nitelendirdi. "Bunun demokratik ve özgür bir seçim” olduğunu belirten von der Leyen, "şimdi gerçeklerle karşı karşıya gelmemiz gerekiyor” dedi. ARD televizyon kanalına açıklama yapan Bakan von der Leyen, bu seçimlerde Washington ve mevcut siyasi sisteme karşı oy kullanıldığını Donald Trump'ın da iyi bildiğini dile getirdi. Von der Leyen, "sadece yönetimde değişikliğin olmadığı, çok sayıda soru işaretinin oluştuğu bir döneme” girildiğini söyledi.

Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen seçim sonuçlarını "hayal kırıklığının daha ötesinde, bir şok” olarak değerlendirdi. Hristiyan Demokrat Birlik partili Röttgen, Deutschlandfunk (Alman Radyosu'na) yaptığı açıklamada, Trump'ın seçilmesinin Avrupa için de bir uyarı işareti olduğunu dile getirdi. ABD'deki seçim sonuçlarının birçok insanın kendini ekonomik açıdan kötü durumda hissettiği Amerikan toplumundaki kutuplaşmayı ortaya koyduğunu söyledi. İnsanların kendi kişisel sorunları nedeniyle radikal eğilimlerin olası sonuçlarının hafife alındığını belirten Röttgen, orta sınıfta görülen ekonomik kaynaklı bu depresyonun sadece ABD'nin sorunu olmadığını, bunu bütün Avrupa toplumlarının bir problemi olarak değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

ABD ile işbirliği devam etmeli

Alman Meclisi Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Grup Başkanı Volker Kauder yaptığı yazılı açıklamada, “ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile mümkün olduğunca iyi işbirliğini sürdürmemiz gerekiyor” dedi. Kauder, sıkı bir Transatlantik ortaklığın Almanya ve Avrupa için gelecek yıllarda da büyük önem taşıdığını vurguladı. Yeni başkanın Almanya ve Avrupa ile iyi ilişkilerin sonunda kendi ülkesinin yararına olacağını görmesi gerektiğine işaret eden Kauder, özellikle ticari ve ekonomik alanda ve terörizmle mücadelede ABD ile işbirliğine devam edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Dış Politika Sözcüsü Niels Annen yaptığı yazılı açıklamada, “Donald Trump’ın beklenmedik seçim zaferi karşısında hayrete düştüğünü” belirtti. “Seçimlerin başka türlü sonuçlanmasını dilemiş olsam bile bu sonuçlara saygı duymalıyız” diyen Annen, Trump’ı kutlayarak, “en kısa zamanda dış politikada izlenecek siyasetin açıklığa kavuşturulmasını” talep etti.

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir Trump’ın seçimleri kazanmasyla “liberal değerleri savunan Batı’nın sahip olduğu geleneğin kesintiye uğradığını ifade etti. Özdemir, ABD’nin Trump yönetimi altında dünyanın geri kalanında veda edeceğini savundu.

Almanya'da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Başkan Yardımcısı Beatrix von Storch da die Welt gazetesine verdiği demeçte, ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının Batı dünyasında temel bir değişikliğe yol açacağını söyledi. Von Storch, "Trump'ın zaferi Batı dünyasında insanların artık açık bir şekilde siyaset değişikliği istediğini ortaya koyan bir sinyal” olduğunu belirtti. Von Strock, seçimleri Donald Trump'ın kazanmasının kendisi için sürpriz olmadığını ifade etti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP/JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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