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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya’dan AB yatırım paketine 89 milyar

Berlin, AB Komisyonu’nun yatırım paketine toplam hacmi 89 milyar euro tutan projelerle katılıyor. Brüksel'e gönderilen listede ağırlık, ülkedeki internet ağının daha hızlı hale gelmesini sağlayacak projelerde.

08 Aralık 2014 14:06


Münih’te çıkan Süddeutsche Zeitung adlı gazetenin haberine göre, Almanya’nın yatırımlarında ağırlık ülkedeki internet ağının daha hızlı hale gelmesini sağlayacak projelerde olacak. Federal Hükümet, kamu teşvikleri aracılığıyla özel sektör işletmelerinin bu alanda 24 milyar yatırım yapmasını sağlamayı hedefliyor. Gazetenin, Berlin’den Brüksel’e gönderilen projeler listesine dayanarak verdiği haberde ayrıca rüzgar enerjisi alanına 13,5 milyar euro ve otoban ağına da 10 milyar euro yatırılması öngörülüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu özellikle ulaşım, internet, enerji, iklim koruma, eğitim ve araştırma alanlarında projelerle durgun konjonktürü canlandırmayı hedefliyor. Gelecek üç yıl zarfında kullanıma sunulacak 21 milyar euroluk AB fonları aracılığıyla en az 315 milyar euroluk yatırımın başlatılması öngörülüyor. Bu amaçla AB üyelerinin AB Komisyonu’na yaklaşık 2 bin proje önerisi gönderdiği, hangi projelerin teşvik alacağında ise siyasi kriterlerin değil, Avrupa Yatırım Bankası gibi kurumlardan uzmanların değerlendirmelerinin belirleyici olacağı bildiriliyor.

Almanya’dan toplam 58 projenin teşvik başvurusuyla Brüksel’e gönderildiğini duyuran Süddeutsche Zeitung, Fransa’nın proje listesinin 145 milyar euro hacminde olduğunu, bu miktarın 40 milyarlık bölümünün demiryolları ağı ve 25 milyarlık bölümünün de şehirlerin eski semtlerinin modernleştirilmesine ilişkin projeler için öngörüldüğünü kaydediyor ve İtalya’nın teşvik talep ettiği projelerin toplam hacminin ise 82 milyar euro olduğunu bildiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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