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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan 476 'tehlikeli İslamcı' çıktı

Alman Emniyet Teşkilatı, Almanya'dan ağır suç işleyebilecek 476 radikal İslamcının çıktığını açıkladı. Bu kişilerin yarısı yurt dışında.

12 Nisan 2016 20:27

Federal Emniyet Teşkilatı'nden bir sözcü yaptığı açıklamada, Almanya'dan ağır suç
işleyebilecek potansiyele sahip 476 radikal İslamcının çıktığını söyledi. Sözcü bunun bugüne
kadarki en yüksek rakam olduğunu vurguladı. Emniyet Teşkilatı 476 radikal İslamcıdan
yarısının hali hazırda yurtdışında bulunduğunu kaydetti. Almanya'da güvenlik birimleri bin 100
İslamcıyı yakından takip ediyor.

Selefilerin sayısı katlanarak arttı

Almanya'da 43 binden fazla İslamcının yaşadığı tahmin ediliyor. Bu gruplar arasında en
büyüğünü Selefiler oluşturuyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın rakamlarına göre Selefilerin
sayısı hızla artıyor. Almanya'da 2012 yılında 3 bin 800 Selefi yaşıyorken, günümüzde bu rakam
8 bin 650'ye yükseldi.

Savaşıp Almanya'ya geri döndüler

Federal Emniyet Teşkilatı bugüne dek Almanya'dan 800 İslamcı'nın Suriye ve Irak'a
savaşmaya gittiğini tespit etti. Bu kişilerden 130'unun öldüğü tahmin ediliyor. Yurtdışına cihat
için savaşmaya giden her üç kişiden birinin Almanya'ya döndüğü belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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