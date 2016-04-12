Almanya'dan 476 'tehlikeli İslamcı' çıktı

Federal Emniyet Teşkilatı'nden bir sözcü yaptığı açıklamada, Almanya'dan ağır suç

işleyebilecek potansiyele sahip 476 radikal İslamcının çıktığını söyledi. Sözcü bunun bugüne

kadarki en yüksek rakam olduğunu vurguladı. Emniyet Teşkilatı 476 radikal İslamcıdan

yarısının hali hazırda yurtdışında bulunduğunu kaydetti. Almanya'da güvenlik birimleri bin 100

İslamcıyı yakından takip ediyor.

Selefilerin sayısı katlanarak arttı

Almanya'da 43 binden fazla İslamcının yaşadığı tahmin ediliyor. Bu gruplar arasında en

büyüğünü Selefiler oluşturuyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın rakamlarına göre Selefilerin

sayısı hızla artıyor. Almanya'da 2012 yılında 3 bin 800 Selefi yaşıyorken, günümüzde bu rakam

8 bin 650'ye yükseldi.

Savaşıp Almanya'ya geri döndüler

Federal Emniyet Teşkilatı bugüne dek Almanya'dan 800 İslamcı'nın Suriye ve Irak'a

savaşmaya gittiğini tespit etti. Bu kişilerden 130'unun öldüğü tahmin ediliyor. Yurtdışına cihat

için savaşmaya giden her üç kişiden birinin Almanya'ya döndüğü belirtiliyor.