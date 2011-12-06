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Dünya

Almanya'dan 16 bin soykırım mağduruna aylık NEW YORK (A.A)

06 Aralık 2011 11:42

-Almanya'dan 16 bin soykırım mağduruna aylık NEW YORK (A.A) - 06.12.2011 - Almanya hükümetinin, 16 bin Yahudi soykırımı mağduruna daha aylık bağladığı bildirildi. New York'ta faaliyet gösteren ve Yahudilerin Almanya'dan maddi tazminat talep eden kuruluşu Claims Conference tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık bir yıldır Alman hükümetiyle yapılan görüşmeler sonucu varılan anlaşma gereği, Nazi ölüm kamplarında bulunan veya ölüm korkusuyla saklanmak zorunda kalan 16 bin Yahudi soykırımı mağduru bu aylıktan yararlanacak. Claims Conference'in başkan yardımcısı Greg Schneider, konunun "parayla ilgili" olmadığını, Alman hükümetinin "bu insanların çektiği acıları, çocukken yaşadıkları kabusları kabullenmesi" olarak gördüklerini belirtti. Alman hükümetinin bu anlaşmayla Nazi ölüm kamplarında yaşayan veya ölüm korkusuyla başka isimle yaşamak zorunda kalan toplam 66 bin kişiye aylık bağladığını söyleyen Schneider, son anlaşmanın Alman hükümetine 650 milyon avroluk ek yük getireceğini kaydetti. Schneider, bu mağdurların 1 Ocak 2012'den itibaren 300 avro aylık alacağını ifade etti. Schneider, eski Sovyet bloku ülkelerinde yaşayanlar için bu miktarın 260 avro olacağını söyledi.

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