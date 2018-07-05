Almanya'dan 12 bin sığınmacı ülkesine döndü

Alman hükümetinin ülkesine gönüllü olarak dönme kararı alan sığınmacılar için başlattığı "StarthilfePlus" adlı yardım programından yararlananların sayısı açıklandı. Federal İçişleri Bakanlığı'nın Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta göre yardım programının başlatıldığı 2017 Şubat ayından bu yılın Nisan sonuna dek yaklaşık 12 bin sığınmacı mali yardım alarak ülkesine döndü.

En fazla başvuru Iraklı sığınmacılardan

2017 yılında ülkesine dönmek için yardım programına başvuranlardan 10 bininin talebi kabul edildi. En fazla başvuru Iraklı sığınmacılardan geldi. Onları bin 307 başvuru ile Rusya, 951 başvuru ile Afganistan vatandaşları izledi.

Alman hükümeti 2017 yılı Şubat ayında sığınmacılar için "StarthilfePlus" yardım programını başlatmıştı. Bu kapsamda ülkelerine gönüllü olarak dönme kararı alan sığınmacılara mali yardım yapılıyor. Hükümet bu programla Almanya'da iltica başvurusu kabul edilme ihtimali düşük sığınmacıları ülkelerine dönmeye teşvik etmeyi hedefliyor.

Hükümet 40 milyon euro ayırmıştı

Programdan yararlanan yetişkin sığınmacılara 800 - bin 200 euro ödeniyor. 12 yaşın altındaki çocuklar ise bu miktarın yarısını alabiliyor. Almanya'yı terkedecek aile dört kişiden fazlaysa o zaman 500 euro ekstra ödeniyor. Sığınmacılar iltica başvuru süreçleri sonlanmadan bu yardım programına başvururlarsa bu durumda en yüksek miktar olan bin 200 euro yardım alabiliyor. İçişleri Bakanlığı'na göre şu ana dek bu durumdaki bin 585 kişi programdan yararlandı. İltica başvurusu reddedilen ve bu karara hukuki olarak itiraz etmeyerek ülkesine dönme kararı alanlara ödenen miktar ise 800 euro. Alman hükümeti bu yardım programı için 2017 yılında 40 milyon euro bütçe ayırmıştı.

Sol Parti söz konusu programı sert bir dille eleştiriyor. Sol parti milletvekili Ulla Jelpke, "Savaşların olduğu kriz bölgelerine dönülmesine teşvik ve insanlar ile ailelerinin tehlikeye atılmaları yeterince kötü" dedi. Federal İçişleri Bakanlığı ise sığınmacıların programa katılmaya kendilerinin karar verdiklerini programın hali hazırda geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

AFP/HT,HS

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