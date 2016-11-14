Almanya'daki yeşil pasaportlu ilticacıların sayısı artıyor

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya'nın sadece Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine yeşil pasaportlu 43 kişinin geldiği bildirildi. Rheinische Post (RP) gazetesinin gizli belgelere dayandırdığı habere göre KRV eyaletinde iltica başvurusunda bulunanlar arasında diplomatlar ve ailelerinin yanısıra askerler de bulunuyor.

Söz konusu kişilerin iltica başvurularının kabul edilip edilmeyeceğinin ise belirsizliğini koruduğu belirtiliyor. Gazete haberinde 43 kişinin haftalardır ilk kabul merkezleri ve eyalet hükümetine bağlı konaklama tesislerinde barındırıldıkları bildiriliyor. Şimdiye kadar Almanya genelinde Türkiye'den yeşil pasaportlu 35 kişinin iltica başvurusunda bulunduğu biliniyordu.

RP gazetesinin atıfta bulunduğu gizli belgede eyalet yetkililerinin, Türkiye'den başvuruların devamının geleceği yönündeki tahmini de yer alıyor. Belgede söz konusu özel gruba dahil ilticacıların gelecekte de “gecikmeksizin” eyalet koordinasyon grubuna bildirilmeleri isteniyor.

Berlin kaygılı

Alman Dışişleri Bakanlığı bu konuda yetkili olmadığı gerekçesiyle konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) iltica başvuru süreci boyunca bu kişilerin Türkiye’ye iade edilemeyeceklerine dikkat çekti.

Gazeteye konuşan hükümet kaynakları ise eski Türk diplomatların iltica başvurusu konusunda karar vermenin kolay olmadığını belirterek, "Aslında Türkiye'de kendilerini neyin beklediği bilindiği için geri gönderilemezler. Ama burada kalmalarına izin verirsek Türkiye ile zaten gergin ilişkiler daha da ağır zarar görecektir" diye konuştu.

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DW/ÇA,BK