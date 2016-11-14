T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'daki yeşil pasaportlu ilticacıların sayısı artıyor

Almanya’nın sadece KRV eyaletinde, aralarında askerlerin de olduğu, eski Türk diplomatik pasaportu sahibi en az 43 kişinin bulunduğu bildirildi.

14 Kasım 2016 22:39

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya'nın sadece Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine yeşil pasaportlu 43 kişinin geldiği bildirildi. Rheinische Post (RP) gazetesinin gizli belgelere dayandırdığı habere göre KRV eyaletinde iltica başvurusunda bulunanlar arasında diplomatlar ve ailelerinin yanısıra askerler de bulunuyor.

Söz konusu kişilerin iltica başvurularının kabul edilip edilmeyeceğinin ise belirsizliğini koruduğu belirtiliyor. Gazete haberinde 43 kişinin haftalardır ilk kabul merkezleri ve eyalet hükümetine bağlı konaklama tesislerinde barındırıldıkları bildiriliyor. Şimdiye kadar Almanya genelinde Türkiye'den yeşil pasaportlu 35 kişinin iltica başvurusunda bulunduğu biliniyordu.

RP gazetesinin atıfta bulunduğu gizli belgede eyalet yetkililerinin, Türkiye'den başvuruların devamının geleceği yönündeki tahmini de yer alıyor. Belgede söz konusu özel gruba dahil ilticacıların gelecekte de “gecikmeksizin” eyalet koordinasyon grubuna bildirilmeleri isteniyor.

Berlin kaygılı

Alman Dışişleri Bakanlığı bu konuda yetkili olmadığı gerekçesiyle konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) iltica başvuru süreci boyunca bu kişilerin Türkiye’ye iade edilemeyeceklerine dikkat çekti.

Gazeteye konuşan hükümet kaynakları ise eski Türk diplomatların iltica başvurusu konusunda karar vermenin kolay olmadığını belirterek, "Aslında Türkiye'de kendilerini neyin beklediği bilindiği için geri gönderilemezler. Ama burada kalmalarına izin verirsek Türkiye ile zaten gergin ilişkiler daha da ağır zarar görecektir" diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/ÇA,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaKRVTürkTemmuzKuzey Ren-VestfalyaPostGazeteTürkiyeDışişleri BakanlığıUluslararasıInternational)Türkiye&rsquo;yeDeutsche Welle Türkçe DW/ÇABK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24