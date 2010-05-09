Almanya'daki yerel seçimlerde Türk adaylar da yarışacak

T24 -

Mücadele CDU ile SPD arasında

Göçmenlere sıcak mesajlar

İlk göçmen partisi BİG

18 milyonluk nüfusuyla Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan ve yaklaşık 900 bin Türk’ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya, pazar günü sandık başına gidiyor.Die Zeit gazetesinin “mini genel seçimler” olarak adlandırdığı eyalet meclisi seçimleri, Başbakan Angela Merkel liderliğinde geçtiğimiz ekim ayında göreve başlayan koalisyon hükümeti için önemli bir sınav niteliğinde.Bonn Üniversitesi öğretim üyesi Gerd Langguth, 2009 genel seçimlerden sonra yapılacak ilk seçim olması nedeniyle sonuçların, Merkel hükümetinin politikalarına seçmenin verdiği desteğe de ışık tutacağını kaydetti.Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) büyük oranda oy kaybetmesi durumunda, Federal Meclis'ten sonra en etkili organ olan Eyalet Temsilcileri Meclisi'ndeki CDU-FDP çoğunluğu tehlikeye girebilecek.Kuzey Ren Vestfalya eyaleti 2005 yılına kadar Sosyal Demokratların kalesi olarak görülüyordu. 2005 yılında SPD’nin 39 yıllık iktidarına son veren Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi adayı Jürgen Rüttgers, son 5 yıldır eyalet başbakanı olarak görev yapıyor. 2005 yılındaki seçimde yüzde 44,8 oy elde eden Rüttgers liderliğindeki CDU’nun bu seçimde de oy oranını koruyup koruyamayacağı merak konusu.Son seçimlerde yüzde 37,1 oy olan Sosyal Demokrat Parti’nin eyalet başbakanı adayı ise Hannelore Kraft.Siyasi partiler, eyaletteki göçmenlerin desteğini alabilmek için aday listelerinde çok sayıda göçmen isme yer verdi. Yaklaşık 900 bin Türkün yaşadığı eyalette, Alman vatandaşı 100 bin Türk kökenli seçmen bulunuyor.Seçimlerde 6 partide 28 Türk kökenli aday yarışırken, listelerinde en fazla Türk adaya yer veren parti olarak Sol Parti (Die Linke) dikkat çekiyor. 10 Türk kökenli aday, Sol Parti listesinde eyalet meclisine girebilmek için çaba gösterecek.Sosyal Demokrat Parti'de Tayfun Keltek’in kazanma şansı yüksek görülüyor. Toplam 4 Türk kökenli adaya listelerinde veren SPD, iktidara gelmesi halinde ilk kez Türk kökenli bir politikacıyı eyalette bakanlık görevine getirmeyi planlıyor. SPD’nin uyum bakanlığı için adayı ise Zülfiye Kaykın.Geçtiğimiz ay Aşağı Saksonya eyaletinde Aygül Özkan’ı bakanlık görevine getirerek, göçmenlere yönelik açılım gerçekleştiren CDU ise Kuzey Ren Vestfalya seçimlerinde yalnızca bir Türk kökenli adaya listelerinde yer verdi. CDU adayı Efkan Kara, Köln 18 nolu seçim bölgesinde 70. sırada yarışacak.Yeşiller Partisi'nde Arif Ünal (Köln) ve Ali Baş (Ahlen); Hür Demokrat Parti'de de Betül Cerrah (Duisburg) yarışacak Türk kökenli adaylar arasında bulunuyor.Bugüne kadar hiç Türk kökenli milletvekili çıkartamayan KRV'de seçimlerden sonra en az 2 Türk kökenli adayın eyalet meclisine girmesi bekleniyor.Göçmenler tarafından kurulan ve Almanya’nın ilk Müslüman partisi olarak adlandırılan Yenilik ve Adalet Partisi de (BIG) 10 Türk adayla yarışıyor. Partinin kurucusu Haluk Yıldız da birinci sıradan aday.BIG’in eyalet parlamentosuna girebilmesi için yüzde 5’lik barajı aşması gerekiyor.