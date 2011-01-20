-ALMANYA'DAKİ YANGINDA ÖLEN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ KÜTAHYA (A.A) - 20.01.2011 - Almanya'nın Wuppertal kentinde bir evde çıkan yangında ölen kadın ile 2 çocuğunun cenazeleri, Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümele beldesinde Devlet Bakanı Faruk Çelik'in de katıldığı törenle toprağa verildi. Yangında yaşamını yitiren Hatice Gür (26) ve kızları Elif (2) ile Esra Gür'ün (5) cenazelerinin bulunduğu üzerlerine Türk bayrakları örtülü tabutlar, Gediz Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, ambulanslarla Hatice Gür'ün babası İbrahim Avcı'nın (49), Gümele beldesindeki evinin önüne getirildi. Cenazeler burada helallik alınması ve dua yaptırılmasının ardından Yeni Cami bahçesindeki musalla taşlarına konuldu. Bakan Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Soner Aksoy, Hasan Fehmi Kinay, İsmail Hakkı Biçer, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça ile birlikte İbrahim Avcı'nın evine gelerek taziyede bulundu. İbrahim Avcı ve eşi Hamide Avcı (43), cami bahçesindeki kızları ve torunlarının tabutlarına sarılarak ağladı, tabutların üzerlerindeki fotoğraflarını öptü. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Hamide Avcı, ''Haticem, Esmam, Elifim, yüzünüze hasret gittim. Kızım, doğduğundan beri bütün haklarım helal olsun'' diyerek gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Faruk Çelik ve Kütahya Valisi Kenan Çiftçi'nin cenaze törenine çelenk gönderdiği gözlendi. Anne ve iki kızının cenaze namazları, Kütahya İl Müftüsü Mustafa Üskülüplü tarafından öğle vakti cami bahçesinde ayrı ayrı kıldırıldı. -BAKAN ÇELİK, TABUT TAŞIDI- Bakan Çelik, diğer yetkililer ve belde halkının katıldığı cenaze namazı sonrasında omuzlara alınan tabutlar, belde mezarlığına kadar taşındı. Bakan Çelik de bir süre Hatice Gür'ün tabutunu taşıdı. Hatice Gür ve kızlarının cenazeleri, belde mezarlığında yan yana defnedildi. Bakan Çelik, defin töreni sonrasında yaptığı açıklamada, yurt dışında 5 milyonun üzerinde Türk vatandaşının yaşadığını anımsattı. Hatice Gür ve iki kızının Almanya'daki evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Çelik, ''Baba Eyüp Gür yangından ağır yaralı olarak kurtarılmıştır. Yanıkları var ama hayati tehlikeyi atlattı, şu anda hastanede tedavisine devam ediliyor. Takibini sürdürüyoruz, inşallah sağlığına, sıhhatine yakın zamanda kavuşacak. Cenazelerin bu beldede defnedilmesi için Almanya'dan yola çıktığını da hep beraber takip ettik. Bugün de burada cenaze merasimine katıldık. Çok büyük bir acı, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum'' dedi. Yangından yaralı olarak kurtulan baba Eyüp Gür'ün amcasının oğlu Cemal Gür de yangının çocuk odasından çıktığının belirlendiğini söyledi. Çok büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Gür, Alman makamlarının olaya zamanında müdahale ettiğini, yaklaşık 100 kişilik itfaiye ekipleri ve onlarca polisin 7 sokağı kapatarak yangını söndürmeye çalıştığını anlattı. 4 Alman'ın da yangından yaralı kurtulduğunu dile getiren Gür, cenaze törenine katılmak üzere Almanya'dan kendisinin ve Eyüp Gür'ün 19 iş arkadaşının cenazelerle birlikte geldiğini kaydetti. Wuppertal kentinde, 16 Ocakta, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında, Hatice Gür, kızları Elif ve Esra Gür yanarak ölmüş, ağır yaralı kurtarılan Eyüp Gür (30) ise helikopterle Dortmund kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Olayın kundaklama olmadığı ve yangının çocuk odasında bulunan ranzada çıktığı açıklanmıştı.